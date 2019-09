Ligue des Champions : la CAF de nouveau dans la tourmente

*Le refus de Génération Foot de jouer son 16ème de finale retour en Ligue des Champions face au Zamalek, samedi à Alexandrie, met la CAF dans la tourmente. *

Les Sénégalais se sont opposés à un décalage et une délocalisation du match qui devait les opposer au Zamalek du Caire samedi. Une décision de la CAF que l’instance faîtière du football africain a justifiée par des raisons de sécurité.

Une affaire qui a éclipsé la qualification du double tenant du titre, l’Espérance de Tunis qui s’est imposé dans la douleur face aux modestes Tchadiens d’Elect Sport. Ce qui n’a pas été le cas du Horoya AC, sorti aux tirs but à domicile (4 tab 5, 2 – 0) par la JS Kabylie. Mais le carton de ces 16èmes de finale retour de la Ligue des Champions est à mettre à l’actif des Mamelodi Sundowns qui ont littéralement explosés les Seychellois de Côte d’Or 11 buts à 1 pour se qualifier en phase des poules.

Tous les résultats de ces 16ème de finale de la Ligue des Champions sont à retrouver dans cette émission qui revient également l’avant-dernier tour avant la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Et le rêve qui se poursuit pour le Paradou AC et Pyramids FC en Coupe de la Confédération. Les deux clubs se sont qualifiés pour les barrages du tournoi pour leur première participation en interclubs.

Et enfin, le Cameroun plus que jamais sous pression. Le pays est sommé d’accélérer la construction des infrastructures en vue de la CAN 2021. La CAF lui donne jusqu’en juin prochain pour livrer les stades devant abriter le tournoi. Une délégation de l’instance continentale était dans le pays la semaine dernière.