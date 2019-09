Forum économique mondial : pour une plus grande intégration en Afrique

Les leaders africains plaident pour une intégration et une coopération plus accrue. C’est l’appel lancé à l’ouverture, mercredi, du Forum économique mondial sur l’Afrique, à Cape Town, en Afrique du Sud.

Deux points stratégiques qui, selon les dirigeants du continent, pourraient permettre de réduire les conflits, mais également booster l‘économie de l’Afrique.

“Non seulement dans un seul pays, mais aussi dans la région, nous devons parler d’intégration pour que la mentalité du “c’est à moi et ça s’arrête là”, soit supprimée. Nous devons nous éloigner du concept passé de communautés séparées”, a lancé le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa.

“Nous devons discuter du contrat social entre les dirigeants, les dirigeants politiques de ce continent et les citoyens, parce que nous avons un contrat social rompu et c’est pourquoi, au lieu qu’il y ait une conversation, nous avons des conflits et des frictions. Et il est temps de changer ça”, explique Obiageli Ezekwesili, co-fondatrice de Transparency international et iniattrice du hashtag #BringBackOurGirls (ramener nos filles), en référence à la centaine de filles nigérianes enlevées par Boko Haram en 2014.

La 28e édition du Forum économique mondial sur l’Afrique se tient alors que l’Afrique du Sud est confrontée à une vague de violences xénophobes depuis dimanche. Ce qui a poussé à de nombreuses réactions indignées à travers le continent.