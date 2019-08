Le Zimbabwe et la Russie concluent plusieurs accords de coopération

À deux mois du Sommet Afrique-Russie, Harare et Moscou prennent déjà les devants. Le gouvernement zimbabwéen annonce la conclusion de plusieurs accords de coopération avec la Russie.

Ces accords, qui portent sur plusieurs milliards de dollars, qui concernent des secteurs clé de l‘économie zimbabwéenne, a affirmé mardi la ministre zimbabwéenne de l’Information Monica Mutsvangwa .

Il s’agit notamment des domaines l‘énergie, des mines, du tourisme ou encore de l’agriculture et des médias. Parmi ces protocoles, six sont destinés par ailleurs au renforcement de la protection mutuelle d’informations classifiées entre les deux pays, à la coopération dans les domaines de l’exploration géologique et de la gestion des ressources minérales.

Sont également concernés, les secteurs des métaux, de l’exploration et de l’extraction des diamants entre autres. Ces accords devraient permettre au Zimbabwe d’atténuer la crise économique dans laquelle le pays est englué depuis plusieurs années. Mais leur signature n’interviendra qu’en marge du Sommet Russie-Afrique prévu du 22 au 24 octobre à Sotchi en Russie.