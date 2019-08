Hommage à Toni Morrison : la ministre française du Travail se fait lyncher sur Twitter

« Hommage à une très grande dame, écrivaine, poète et militante, Toni Morrison. Grâce à elle, les Noirs ont enfin pu entrer par la grande porte dans la littérature. Les mots réveillent les consciences et les cœurs, ils font reculer le racisme et la haine. Les mots ont un pouvoir ». La ministre française du Travail, Muriel Pénicaud pensait ainsi rendre hommage, le mercredi 7 août, à l’auteure afro-américaine Toni Morrison, décédée le 6 août à l‘âge de 88 ans.

Sauf que, sur les réseaux sociaux, cet hommage mal senti a suscité une bordée de réactions indignées. Nombre d’internautes ont ainsi reproché à la ministre son intention d’invisibiliser les auteurs noirs qui ont précédé Toni Morrison, notamment lorsqu’elle dit que « grâce à elle, les Noirs ont enfin entrer par la grande porte dans la littérature ». Ou tout simplement, de ne pas en avoir la culture.

Des personnalités comme l‘écrivain congolais Alain Mabanckou ont pardonné « l’ignorance » de Mme Pénicaud, lui rappelant au passage que d’autres auteurs noirs, avant Toni Morrison – comme Aimé Césaire, Wole Soyinka, René Maran ou encore Jams Baldwin – ont su marqué de leur empreinte la littérature.

Non, Madame la Ministre murielpenicaud . En France un Noir de la Guyane, Goncourt en 1921 (René Maran). Wole Soyinka (Nigeria), Nobel de littérature. Lisez Du Bois, Himes, Wright, Baldwin etc. Vous avez l’excuse de l’ignorance, pour cela je vous pardonne ce dérapage choquant... pic.twitter.com/lsrUPXoWNf — Alain Mabanckou (amabanckou) August 7, 2019

Dans la classe politique française également, le tweet polémique, supprimé puis modifié depuis, a été largement condamné, qualifié de « méprisant » ou encore l’accusant de « nier » des décennies, des siècles d‘œuvres. Florilège.

Hommage à une très grande dame, écrivaine, poète et militante, Toni Morrison. Les mots réveillent les consciences et les cœurs, ils font reculer le racisme et la haine. Les mots ont un pouvoir. pic.twitter.com/YC1OCTW3cv — Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) August 7, 2019

Vous avez supprimé mais on oublie pas et ne mettez pas ça sur le compte de la maladresse…. FallaitPasSuppr pic.twitter.com/qpf8SyHR2Q — May Vouzetes-Fou (MayleenTheOne) August 7, 2019

Oui Madame la Ministre,

Les mots ont un pouvoir,

Et dans le cas échéant ils nous révèlent votre racisme dégoulinant. pic.twitter.com/jDQMqBJhsE — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) August 7, 2019

Tant de mépris, d’ignorance et de condescendance devrait entraîner que cette dame sorte vite par la petite porte de l’histoire.. pic.twitter.com/6Ynw9SIuqs — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) August 7, 2019

Devant le shitstorm créé par son «les noirs (sans majuscule) ont enfin pu rentrer par la grande porte dans la littérature», Pénicaud a décidé de supprimer. Peut-être qu’elle s’est souvenue qu’Aimé Césaire avait déjà 57 ans quand Morrison a publié son premier roman. https://t.co/72AwcJlv7q — Damien Dole (@DamienDole) August 7, 2019

La ministre du Travail Muriel #Pénicaud nous apprend à travers un tweet (effacé depuis) qu’avant Toni Morrison (au demeurant très grande dame de la littérature) les Noirs n‘étaient pas encore “entrés dans la littérature”. Des décennies, des siècles d’oeuvres niées en une phrase. pic.twitter.com/BgT6hDhOkB — Mehdi P. (@Mehdi75LP) August 7, 2019