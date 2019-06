Mars : le voyage s'annonce très difficile

Si de nombreuses sondes ont touché le sol martien depuis les années 70, il ne sera pas forcément aussi simple pour les humains de dompter la planète rouge, à en croire les astronautes américains impliqués dans des programmes spatiaux révolutionnaires, réunis au salon du Bourget en France .

Des propos qui méritent une attention particulière, car “le meilleur conseil à propos de l’espace, vient de ceux qui y ont déjà été, selon Alfred Worden pilote du module de commandement d’Apollo 15 en 1971. “Nous n’irons pas là où nous devons aller dans l’espace tant que beaucoup de gens n’y iront pas “ a déclaré Alfred Worden astronaute, commandant de la mission Apollo 15 .

Or, le contact du corps humain avec l’espace pose encore des problèmes d’adaptation et de survie .“Vous avez des problèmes de densité osseuse dans l’espace et donc vivre dans l’espace, monter et passer 20 ans dans l’espace, je ne pense pas que ce soit raisonnable en ce moment.” affirme Charlie Duke, astronaute lors de la mission Apollo 16.

De mauvais souvenirs en matière d’expédition spatiale hantent encore la mémoire du monde scientifique, comme l’expérience de la mission Apollo 7 en 1968 qui avait tourné au drame lorsque la cabine de l‘équipage avait pris feu, tuant les trois membres qui s’y trouvaient.

Mais depuis, de nombreuses percées en termes de technologies pour la survie sur Mars ont été réalisées.

Mais entre rêve et réalité, le fossé peut être très épais .