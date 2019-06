CAN 2019 : le Cameroun ne s'est pas loupé

Les derniers matchs de la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Égypte 2019) ont été disputés ce mardi 25 juin 2019 avec l’entrée réussie des champions d’Afrique en titre, les Lions indomptables du Cameroun. Et le début de la journée avec peut-être les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale.

Les Lions indomptables n’ont pas raté leur début dans cette Coupe d’Afrique des Nations malgré leur arrivée tardive au Caire à cause des primes impayées. Les protégés de Clarence Seedorf ont battu les Djurtus de la Guinée-Bissau sur la marque de 2 buts à 0. Un succès acquis en seconde période grâce à des réalisations de Yaya Banana et Stéphane Bahoken.

Grâce à cette victoire, le Cameroun prend seul la tête du groupe F d’autant que dans l’autre match, le Ghana, réduit à 10 après l’expulsion de John Boye, a été contraint au partage des points par le Bénin. Les Écureuils ont ouvert le score grâce à Michael Poté dès la deuxième minute de jeu. Mais les Black Stars ont réussi à égaliser et à prendre même l’avantage grâce aux deux frères Ayew. D’abord André à la 9ème minute puis Jordan à 42ème avant que les Béninois ne profitent de leur supériorité numérique pour égaliser par encore Michael Poté.

Et puis la deuxième journée de cette CAN démarre aujourd’hui avec un alléchant duel ouest-africain entre le Nigeria et la Guinée. Une victoire sera synonyme de qualification pour les huitièmes de finale pour les Super Eagles Nigeria. Quant au Sily national, qui a été tenu en échec en ouverture par Madagascar, une nouvelle contre-performances compromettrait sérieusement ses chances de qualification. Mais les Guinéens peuvent compter sur un probable retour de leur maître à jouer, Naby Keita, forcé d’entrer en jeu lors du premier match après plusieurs semaines d’indisponibilité pour cause blessure.

Le pays-hôte, l‘Égypte, de son côté peut se qualifier dès ce soir. Pour cela, les Pharaons doivent battre la République démocratique du Congo pour qui la défaite est interdite. Surpris d’entrée par l’Ouganda, les Léopards non plus droit à l’erreur, au risque de dire adieu à cette Coupe d’Afrique des Nations. Même chose pour le Zimbabwe après sa défaite contre l‘Égypte qui le met dans l’obligation de battre les surprenants Cranes d’Ouganda dans un match qui s’annonce très chaud.

Programme :

Nigeria 14:30 Guinée

Ouganda 17:00 Zimbabwe

Égypte 20:00 RDC