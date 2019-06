Égalité : le difficile combat des footballeuses africaines

Football Planet donne la parole aux femmes. L‘émission revient sur le combat qu’elles mènent pour faire tomber les barrières inégalitaires qui les séparent des hommes.

Un sujet abordé avec l’internationale Ougandaise des Queen Park Rangers Jean Sseninde. Loin des déboires africaines au Mondial féminin en France où les représentantes du continent sont au bord du précipice.

L’Afrique du Sud et le Cameroun doivent impérativement s’imposer lors de la dernière journée pour espérer le miracle de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes. Le Nigeria, lui, n’a pas besoin que d’un point pour assurer sa qualification. Mais la mission s’annonce difficile face au pays-hôte, la France, déjà qualifiée, et qui vise la première place du groupe.

Et puis à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, l’heure est aux derniers réglages pour les différentes sélections. Ce week-end a été notamment marqué par des matchs amicaux avec beaucoup de surprises qui annoncent peut-être un tournoi à suspense. Une CAN qu‘Éric Choupo-Moting et le Cameroun abordent avec beaucoup d’ambitions. Conserver le titre de champion malgré le statut d’outsider, c’est l’objectif affiché par le capitaine des Lions Indomptables.