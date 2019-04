Abdel Fatah Al-Sissi appelle à des négociations en Libye

Allié du maréchal Kahalifa Haftar, Abdel Fattah Al-Sissi appelle à l’ouverture des négociations politiques pour sortir la Libye de l’impasse. Alors que Tripoli tente en vain de freiner les assauts des forces de l’homme fort de l’Est libyen, le président en exercice de l’Union africaine, interpelle l’envoyé spécial des Nations unies et la communauté internationale.

“Nous appelons la communauté internationale à assumer pleinement et sans délai ses responsabilités afin de reprendre la solution politique, et nous appelons l’envoyé des Nations unies Ghassan Salamé à faire son devoir pour faciliter le retour aux négociations politiques, d’une manière transparente et conforme à l’accord politique libyen, en activant des canaux de communication avec toutes les parties concernées en Libye”, a affirmé le président égyptien.

Depuis le début de la reprise des hostilités en Libye le 4 avril, le gouvernement de Tripoli a du mal à rallier la communauté internationale à sa cause.

L’Union africaine, réunie au Caire à l’appel du président Abdel Fattah Al-Sissi, s’est contenté d’appeler à l’arrêt des combats et à un cessez-le-feu. Des annonces qui n’ont pas encore eu un écho sur le terrain où les affrontements se poursuivent.