Âgé de six ans, DJ Arch Junior fait vibrer la foule à Johannesburg

Du haut de ses six ans, ce jeune disc-jockey n’a rien à envier aux plus grands. Il passionne et surtout captive la foule dans son pays l’Afrique du Sud. DJ Arch Junior, de son vrai nom Oratilwe Hlongwane aime faire danser les plus jeunes.

À deux ans, il composait des sonorités et participait à des nombreuses soirées, notamment des festivals et des événements privés. De quoi réjouir ses nombreux fans :

“C’est le meilleur ! Il mélange des techniques, d’une manière impeccable ! On croirait danser à la musique d’un vieux DJ qui est dans l’industrie depuis des lustres. Sa façon, de jouer était parfaite. Il jouait pour les gens et ils s’amusaient. On peut même voir qu’après avoir fini, les gens le suivaient jusqu‘à la voiture, en particulier les enfants”, lancent plusieurs d’entre-eux à la fin d’un concert de DJ Arch Jnr.

Son père, Glen Hlongwane, un professeur de gymnastique qui a découvert son talent, affirme que l’artiste aimait jouer avec des disques.

“Au fur et à mesure qu’il continuait à grandir, j’avais toujours une paire de platines à la maison et il aimait venir me rejoindre – il regardait, ce que je faisais et il me copiait. Des vidéos que j’ai prises de lui sont devenues virales et les gens en sont devenus fous …”

Né à Johannesburg, Dj Arch Junior est décrit comme le plus jeune DJ au monde. Grâce à son talent, il a effectué de nombreux voyages dans divers pays, où il a signé des contrats. En janvier dernier, c’est à télé américaine, qu’il apparaissait pour le concours de l’incroyable talent d’Amérique… En 2015, il avait été désigné vainqueur de l‘émission « South Africa’s got Talent » alors qu’il avait juste trois ans.