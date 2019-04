[Infographique] L'Afrique restera la terre du christianisme dans le monde pour les 50 ans à venir

Le christianisme poursuit son ascension fulgurante en Afrique. Le continent qui compte déjà le plus grand nombre de chrétiens dans le monde, ne devrait pas être délogé. Bien au contraire…

D’ici 2060, six des dix pays comptant les plus fortes populations de chrétiens au monde se trouveront en Afrique. C’est ce que révèle un rapport du Pew Researcher Center, qui rappelle qu’en 2015, seuls trois pays africains figuraient sur la liste.

Parmi ces pays, on retrouvera le Nigeria qui renferme actuellement le plus grand nombre de chrétiens en Afrique. Et en 2060, leur nombre pourrait doubler. Le rapport identifie par ailleurs la République démocratique du Congo, Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya qui remplaceront ainsi la Russie, l’Allemagne et la Chine sur la liste des dix plus grandes populations chrétiennes. Au total, l’Afrique comptabilisera à elle seule, un quart de cette population dans le monde, pour l’heure estimée à trois milliards de personnes.

Top 10 des pays les plus chrétiens au monde en 2060

Cette courbe croissante illustre bien les prévisions de la démographie mondiale à l’horizon 2050. Selon les analyses, 2,2 millions de personnes pourraient naître d’ici 2050, dont la moitié en Afrique. Dans le même temps, la prolifération des églises est indéniable en Afrique, créant parfois des sources de tensions dans certains pays à l’instar du Rwanda.

À l’inverse, le christianisme est en déclin en Europe, bassin traditionnel, notamment en Grande-Bretagne où, l’an dernier, une enquête avait révélé une “chute incessante des chiffres des Églises d’Angleterre et d’Écosse”.

Quant à l’islam, il devrait observer une petite baisse en Afrique d’ici à 2060. Alors qu’il y avait trois pays africains (Nigeria, Égypte et Algérie) parmi les dix plus grandes populations musulmanes en 2015, ce nombre sera réduit à deux (Nigeria et Égypte) d’ici 2060. Fait notable, à cette période, le Nigeria sera le troisième pays à abriter les plus grandes populations musulmane et chrétienne au monde à la fois. Et il sera le seul pays figurant sur la liste des dix plus grandes populations pour les deux religions.