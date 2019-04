Soudan : El-Béchir réagit aux manifestations

Après trois mois de manifestations, Omar el-Béchir juge les demandes de ses concitoyens légitimes.

La crise a eu un impact sur une partie de notre peuple, a déclaré le président soudanais dans un discours au Parlement lundi. Mais, a-t-il nuancé, les manifestants se sont réunis illégalement.

“Certains n’ont pas respecté les lois sur les rassemblements et les manifestations publiques et ils ont perturbé l’ordre public et détruits des propriétés.”

Le Soudan traverse une sévère crise économique. Depuis le 19 décembre, le pays est le théâtre de manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain… Depuis l’instauration de l‘état d’urgence le 22 février dernier, entre 31 et 51 personnes sont décédées au cours des marches anti-gouvernementales.