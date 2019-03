Le système "D" pour fournir de l'eau potable à Abidjan

À Abidjan, principale ville de Côte d’Ivoire, une partie des habitants connaissent d’importantes difficultés pour avoir accès à l’eau potable. Des quartiers entiers ne sont pas connectés au réseau de la compagnie nationale de distribution d’eau. Les habitants ont alors recours au système D. Puits appartenant à des particuliers ou encore entreprises privée de distribution d’eau potable.

“On n’a pas l’eau dans les maisons donc on est obligés de faire appel à des particuliers qui livrent de l’eau dans les maisons. Donc dans le mois, je peux remplir quatre fois ma barrique-là. Ça me coûte autour de 20.000 francs (environ 30,5 euros), 25.000 (38 euros) par mois”, déplore Silvie N’Da Affoué, une résidente de la capitale économique ivoirienne.

Le gouvernement ivoirien multiplie pourtant les décisions pour améliorer la qualité de la fourniture d’eau dans le pays et notamment à Abidjan. Le pays a par exemple conclu un accord de prêt avec la Banque ouest-africaine de développement début janvier 2019 pour la construction d’une usine de potabilisation d’eau. Des initiatives qui ne changent rien au quotidien s’insurge Gisèle Bilé, une autre habitante.

“Sans le puits du propriétaire de cette cour, sans ça, on ne peut pas avoir l’eau. Souvent on marche pour aller puiser de l’eau à la SCB (compagnie qui cultive de la banane) ; c’est là-bas qu’on va chercher l’eau à boire. Il n’y a pas d’eau ici c’est difficile. C’est difficile à vivre ce quartier. C’est ici qu’on vient faire la lessive, on vient chercher l’eau pour faire tout. Pour boire on va acheter l’eau de l’autre côté”.

Le nouveau projet d’approvisionnement en eau d’Abidjan a pour ambition d’accroître la capacité de desserte de la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (Sodeci) de 240 000 mètre cubes par jour.