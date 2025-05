La Russie montre ses muscles lors du défilé du 9 mai

Des pièces d’artillerie et plus de 11 0000 soldats alignés en ordre de bataille. La Russie a montré ses muscles lors du défilé militaire sur la place Rouge à Moscou, marquant le 80 e anniversaire de la victoire contre l’Allemagne Nazie.

Des dirigeants d'une vingtaine de nations ont participé à l'évènement aux cotés de Vladimir Poutine, parmi lesquels de nombreux présidents africains.

Lors de son discours, le chef du Kremlin a rendu hommage aux troupes russes engagés en Ukraine.

"La Russie a été et sera une barrière infranchissable pour le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme, et elle s'opposera aux atrocités commises par les partisans de ces idées agressives et destructrices. La vérité et l'équité sont de notre côté. L'ensemble de notre pays, de notre société et de notre peuple soutient les participants à l'opération militaire spéciale (en Ukraine). Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination, de la force de leur esprit, qui nous a toujours apporté la victoire. '', a déclaré Vladimir Poutine.

Pour l'occasion, Vladimir Poutine a ordonné une trêve de trois jours en Ukraine. Kyiv accuse cependant Moscou de poursuivre les combats.

Volodymyr Zelensky a qualifié la parade militaire de "défilé de cynisme", et a dénoncé toute participation étrangère à l'évènement.