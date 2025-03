Côte d'Ivoire : une coalition de l'opposition contre le RHDP au pouvoir

À quelques mois de la présidentielle ivoirienne, l’opposition tente de s’unir.

En Côte d’Ivoire, l’opposition joue la carte de l’union. Quinze partis politiques viennent de s’allier sous une même bannière : la Coalition pour une alternance pacifique. Son objectif : peser sur la présidentielle d’octobre prochain et imposer un rapport de force face au parti au pouvoir. Parmi les poids lourds de cette alliance, on retrouve le PDCI, le plus vieux parti du pays, le MGC de Simone Gbagbo, ou encore le Cojep de Charles Blé Goudé.

Pour sa part , notre coalition a décidé ce jour de franchir une autre étape dans son projet de renforcement du regroupement de l'opposition par la formalisation de cette structure. C'est pour cela que nous vous annonçons aujourd'hui la création de la coalition des partis politique dans l'opposition explique l'ex-Première Dame.

Mais une absence de taille saute aux yeux : celle du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo. Pas d’accord trouvé, pas de compromis, résultat : une opposition divisée en trois blocs, avec le risque d’une dispersion des voix. Un scénario qui pourrait profiter au pouvoir en place sauf si cette nouvelle coalition parvient à rassembler au-delà de ses rangs. Et selon cet expert, le parti au pouvoir aurait aussi de quoi s’inquiéter si cette alliance réussissait à l’envoyer au second tour de la présidentielle : contrairement au Cameroun les partis politiques ont constitué un bloc et l'électorat sera très important autour de ce bloc et s'ils arrivent a envoyer le parti au pouvoir au 2e tour..il y aura un regroupement de tous les électeurs de l opposition autour de celui qui arrivera en pole position 2e tour , je pense que ca peut déranger le parti au pouvoir et qu'il n'a pas intérêt a sous estimer la plateforme qui vient d'être mise en place.

En attendant, la campagne s’annonce déjà sous tension, avec une question clé : cette alliance peut-elle vraiment peser sur le scrutin , réponse dans les mois à venir.