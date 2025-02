Ouganda : l'opposition demande la libération de Kizza Besigye

Des dirigeants de l'opposition ougandaise ont demandé lundi la libération d'un collègue dont le procès militaire fait l'objet d'une contestation juridique après que le tribunal suprême a statué que les civils ne pouvaient pas être traduits en cour martiale.

Kizza Besigye, quatre fois candidat à la présidence dans ce pays d'Afrique de l'Est, est en prison depuis son rapatriement de la capitale kenyane, Nairobi, où il a disparu le 16 novembre.

Quelques jours plus tard, M. Besigye et un assistant ont comparu devant un tribunal militaire à Kampala, la capitale ougandaise, pour répondre à des accusations de possession illégale d'une arme à feu et de menace à la sécurité nationale. Depuis, Besigye a été inculpé du délit plus grave de trahison, passible de la peine de mort.

La Cour suprême de l'Ouganda a statué la semaine dernière que les civils ne pouvaient pas être traduits en cour martiale, remettant en cause la compétence d'officiers militaires non formés à rendre la justice. Les partisans de Besigye et d'autres activistes juridiques se sont félicités de cette décision, qu'ils considèrent comme opportune et comme un moyen pour lui d'échapper à un procès militaire qui pourrait être punitif.

"Besigye est maintenant à Luzira illégalement", a déclaré Ibrahim Ssemujju Nganda, un député de l'opposition, en faisant référence à la prison de haute sécurité. Le maire de Kampala, Erias Lukwago, figure de l'opposition et proche collaborateur de Besigye, a déclaré que les Ougandais "ont le devoir d'appliquer" la décision de la Cour.

M. Museveni, au pouvoir depuis 1986, a déclaré dans un communiqué à la suite de la décision de la Cour que "le pays n'est pas gouverné par les juges".

Oryem Nyeko, chercheur principal sur l'Afrique à Human Rights Watch, a déclaré que la décision de la Cour suprême constituait une étape importante dans la protection du droit à un procès équitable en Ouganda. Il a appelé le gouvernement à "enfin garantir la justice pour les nombreux civils condamnés à tort dans le cadre de ces procès militaires ainsi que pour ceux qui attendent d'être jugés".

Besigye devait à nouveau comparaître devant le panel militaire lundi, mais l'audience n'a pas eu lieu, la police et l'armée s'étant déployées en masse à l'extérieur des locaux du tribunal. Besigye, 68 ans, a été arrêté et agressé à de nombreuses reprises au cours de sa carrière politique, mais n'a jamais été reconnu coupable d'un crime.

Amnesty International a également demandé la libération de Besigye, déclarant que son "enlèvement a clairement violé le droit international des droits de l'homme et le processus d'extradition avec les protections nécessaires à un procès équitable".

Les problèmes de Besigye sont suivis de près par les Ougandais qui s'inquiètent des manœuvres politiques avant les élections présidentielles de l'année prochaine. Bien que l'on s'attende à ce que Museveni cherche à se faire réélire, certains observateurs pensent qu'il pourrait se retirer.

Museveni n'a pas de successeur évident dans les rangs du parti au pouvoir, le Mouvement de résistance nationale, ce qui explique les craintes généralisées d'une transition politique imprévisible.

Besigye, un médecin qualifié qui a pris sa retraite de l'armée ougandaise avec le grade de colonel, est un ancien président du parti Forum pour le changement démocratique, qui a été pendant de nombreuses années le groupe d'opposition le plus important d'Ouganda. Il est un fervent critique de Museveni, dont il a été l'assistant militaire et le médecin personnel avant qu'ils ne se séparent dans les années 1990 à cause de ce que Besigye a qualifié de glissement vers l'autoritarisme de Museveni.