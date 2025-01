"Débordés par les combats", des soldats congolais fuient vers le Rwanda

Débordés par les combats, des soldats congolais capitulent et se rendent aux forces rwandaises.

À la frontière avec le Rwanda, une dizaine de soldats congolais ont rendu ls armes. Dans la ville frontalière de Rubavu, où ils sont arrivés, des forces de l’ordre rwandaises les encerclent pour en savoir plus sur leurs motivations. Ils se disent débordés par l’ampleur des combats : “Nous n'arrivions pas à trouver un moyen pour contenir les rebelles, nous étions tellement épuisés et fatigués et nous n'avions pas d'aide. Cette situation nous dépassait, c'est pourquoi nous avons couru vers le Rwanda”, affirme l’un d’entre eux.

Une capitulation qui fait suite à une avancée majeure des rebelles du M23, qui affirment avoir pris la ville de Goma, dans l'est du pays, ce lundi.

Toute la nuit, des coups de feu ont retenti dans la ville, avant que des dizaines de rebelles en uniforme militaire n'y entrent, ce lundi matin.

Les Nations unies ont décrit une situation de panique générale dans cette ville de deux millions d'habitants de Goma. Pour le gouvernement congolais, cette nouvelle avancée des rebelles est considérée comme une “déclaration de guerre”.