RDC : le M23 contrôle certaines parties de l'ouest de Goma

Appuyés par 3 000 à 4 000 soldats rwandais, selon les Nations unies, des rebelles du M23 sont parvenus dimanche à pénétrer Goma, la grande ville de l’Est de la République démocratique du Congo. Depuis leur entrée sur le territoire, certaines parties de l'ouest de la ville sont contrôlées par le M23.

Dans cette ville en plein chaos depuis l’arrivée des combattants du M23, des échanges de tirs ont retenti ce mardi dans les quartiers Est, tout près de l'aéroport de Goma et sur l'axe de l’aéroport qui mène vers Gisenyi. Des soldats des forces armées congolaises sont dans la zone de l'aéroport. En revanche, le M23 contrôle certaines parties de l'ouest de Goma.

Certains secteurs de la ville restent inaccessibles aux observateurs indépendants et aux humanitaires, rendant difficile l'établissement d'une cartographie des rapports de force. Située au bord du lac, la ville de plus de 2 millions d'habitants est une plaque tournante pour les personnes déplacées et les groupes d'aide située à la frontière avec le Rwanda.

Des Rwandais qui vivaient à proximité de la frontière, très proches des zones d’affrontements, ont été évacués à plusieurs kilomètres de la ville. Un autre camp de déplacés accueille également des centaines de Congolais ayant fui les affrontements à Goma.

Lundi soir, le ministre du Développement rural du Nord-Kivu avait déclaré que l'armée congolaise contrôlait 80 % de Goma, les troupes rwandaises étant soit à la périphérie de la ville, soit de l'autre côté de la frontière.