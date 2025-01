Les lotissements privés, nouveau modèle d'urbanisme au Kenya ?

Au Kenya, un lotissement privé situé à l'extérieur de la capitale Nairobi attire les habitants et les entreprises grâce à ses règles strictes et à ses infrastructures modernes.

La « ville start-up » est située sur un terrain de 5 000 acres. Elle a accueilli ses premiers habitants il y a quatre ans.

''Nous avons plus de 3 000 maisons, c'est-à-dire des maisons individuelles et des appartements, actuellement à Tatu, hébergeant ces 5 000 résidents. Nous avons plus de 80 entreprises dans notre parc industriel léger, qui vont des grandes marques kenyanes aux marques multinationales. », a indiqué Preston Mendenhall, directeur national de Tatu City .

L'ordre y règne grâce à des caméras omniprésentes et à des sanctions rigoureusement appliquées.

« J'ai l'impression que Tatu est plus respectueux de la loi et de l'ordre que d'autres endroits. Dans les autres quartiers, il n'y a pas de règles. Je suis ici depuis deux ans et je n'ai jamais vu Tatu City sale. Les règles stipulent que la cité doit être nettoyée aussi régulièrement que possible.», a révélé Valerie Akoko, créatrice de contenu.

Une impression de sécurité qui a attiré plus de 5 000 personnes et l'entreprise à l'origine du projet espère qu'il accueillera un jour 250 000 personnes et servira de modèle pour l'avenir urbain de l'Afrique.

L'histoire montre que lorsque les gens s'installent dans les villes, la productivité augmente, les salaires progressent, les exportations augmentent et le pays s'enrichit. Mais en Afrique, l'urbanisation n'a pas déclenché une telle transformation économique. Contrairement à d'autres régions de l'histoire, l'Afrique subsaharienne s'urbanise tout en restant pauvre.

En théorie, l'Afrique devrait prospérer. Selon les Nations unies, la population urbaine du continent devrait augmenter de 900 millions de personnes d'ici à 2050, soit plus que la population urbaine actuelle de l'Europe et de l'Amérique du Nord réunies.

La faiblesse des droits de propriété et les tensions politiques peuvent aggraver le problème. Laisser la construction des villes au seul secteur privé pourrait également poser des problèmes, par exemple en aggravant les inégalités.

Un appartement d'une chambre à coucher à Tatu City se vend 45 500 dollars, ce qui est à la portée de certains membres de la classe moyenne émergente.

« Nous pensons qu'ici, à cet endroit, ce sera essentiellement un deuxième Nairobi. Nous sommes donc en quelque sorte les premiers à nous lancer. Nous savons que tout autour de nous, il y aura plus de développement économique et de croissance, donc d'un point de vue commercial et des décisions que nous avons prises en tant qu'équipe de direction, il était tout à fait logique pour nous de venir ici. », a expliqué Will Dos Santos, chef des opérations de The Burns Brothers Inc.

Le développement collabore avec le gouvernement kenyan, qui a fait de Tatu City une zone économique spéciale où les entreprises qui s'y installent peuvent bénéficier d'avantages fiscaux et d'autres incitations, ce qui en fait un modèle de partenariat privé-public, selon les experts.

La ville de Tatu attire également les entreprises et les habitants grâce à sa structure de gouvernance transparente et à des services qui font souvent défaut ailleurs au Kenya, notamment son propre réseau d'approvisionnement en eau et en énergie.