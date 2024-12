Le président Joao Lourenço gracie José Filomeno Dos Santos

Le président angolais a gracié jeudi José Filomeno Dos Santos, le fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos.

Condamné à cinq ans de prison en 2020 pour détournements de fonds, sa peine avait été confirmée en juillet par la Cour suprême de Luanda, quelques mois après son annulation par une autre cour pour des motifs de procédure.

À la tête du fonds souverain angolais entre 2013 et 2018, José Filomeno Dos Santos était accusé avec trois autres prévenus d’avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de ce fonds vers le compte londonien d’une agence du Crédit Suisse.

Cependant, à Luanda, cette grâce présidentielle divise l'opinion, d'autant plus que les trois co-accusés restent eux en détention. Cependant, João Lourenço a défendu un geste d’unité et de réconciliation en l'honneur du 50e anniversaire de l'indépendance du pays et de la période des fêtes de fin d'année, toutefois, il assure, qu'une nouvelle grâce sera accordée tout au long de l'année prochaine.

José Filomeno Dos Santos avait été l'un des premiers de l'ex-puissante famille aux affaires pendant 38 ans à être épinglé dans le cadre de la campagne anti-corruption lancée en 2017 par le président actuel.

Les 51 condamnés graciés seront libres dès le 1er janvier 2025.