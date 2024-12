Kenya : sauver les derniers rhinocéros blancs du Nord grâce à la fécondation in vitro

Pour sauver les derniers rhinocéros blancs du Nord, le Kenya met en œuvre des techniques de reproduction assistée, notamment la fécondation in vitro. Les deux femelles restantes, Najin et Fatu, sont âgées et chaque tentative de reproduction devient plus cruciale. Elles sont logées dans la réserve d’Ol Pejeta, au Kenya, où leur santé est soigneusement surveillée par les équipes vétérinaires locales.

Chaque trimestre, les œufs des femelles sont prélevés dans l’espoir de fertiliser les ovules et de créer des embryons viables. Cette méthode pourrait permettre de conserver l’espèce, mais le temps est compté en raison de l’âge avancé des deux rhinocéros.

Isaac Lekolool, chef des services vétérinaires à la Kenya Wildlife Service, explique : "Le consortium BioRescue a développé des technologies assez avancées en termes de reproduction. En Europe, des technologies assistées par cellules souches sont utilisées. Ici, nous utilisons la fécondation in vitro pour ramener cette espèce à la vie." Si cette technique aboutit, elle pourrait non seulement sauver les rhinocéros blancs du Nord, mais aussi offrir des solutions pour d'autres espèces en danger dans le monde.