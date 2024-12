Élections 2024 : grands changements en Afrique australe

En Afrique australe, où la démocratie reste relativement stable, les élections de 2024 ont vu les partis de libération au pouvoir depuis longtemps lutter pour leur survie.

Dans toute l’Afrique, les luttes de pouvoir impliquant des gouvernements militaires, des tentatives de coup d’État et des conflits armés sont monnaie courante, mais la région du sud a été globalement plus stable et les élections dans certains pays ont apporté joie et espoir d’un avenir meilleur.

Ce n’est pas le cas pour certains partis au pouvoir depuis des décennies. La bonne volonté de libérer leur pays du joug colonial semble céder la place à la frustration face aux problèmes économiques et aux opportunités limitées pour les jeunes de la région.

Les électeurs étant de plus en plus jeunes et dépourvus de souvenirs personnels du colonialisme, qui a pris fin avant leur naissance, les partis de l’époque de la lutte de libération en Afrique australe ont perdu le pouvoir ou ont reçu un signal d’alarme en 2024.

Pour de nombreux jeunes électeurs, les performances du gouvernement comptent plus que les références historiques de l’époque de la lutte de libération sur lesquelles ces partis se sont appuyés pour rester au pouvoir pendant des décennies, ce qui a entraîné « le déplacement des plaques tectoniques politiques auquel nous assistons », a déclaré Nic Cheeseman, politologue et professeur à l’Université de Birmingham en Angleterre.

« Le changement générationnel est un facteur important dans le déplacement des plaques tectoniques politiques auquel nous assistons. Les gens veulent du travail et de la dignité – on ne peut pas manger de souvenirs », a déclaré Cheeseman, qui étudie la politique africaine.

Le Botswana, une petite nation d’environ 2,5 millions d’habitants avec une histoire de stabilité démocratique, a été le plus touché, car l’économie a souffert d’un ralentissement mondial de la demande de diamants extraits et le taux de chômage des jeunes a augmenté.

Les partisans de l’opposition, vêtus de bleu et de blanc, sont descendus dans la rue pour célébrer la victoire, tandis que le président de l’époque, Mokgweetsi Masisi, a reconnu sa défaite avant même la fin du décompte des voix à l’issue d’une élection organisée fin octobre. Cette victoire écrasante de l’opposition a marqué la fin des 58 années de pouvoir du Parti démocratique du Botswana, qui gouvernait le pays depuis l’indépendance du Royaume-Uni en 1966.

Des mois plus tôt, les électeurs sud-africains s’étaient retournés contre le Congrès national africain, le parti dirigé par l’icône anti-apartheid Nelson Mandela dans les années 1990. En mai, l’ANC a perdu sa majorité, ce qui l’a contraint à partager le pouvoir avec l’opposition.

Ce résultat a placé l’Afrique du Sud sur une voie politique inexplorée pour la première fois depuis la fin de l’apartheid il y a trente ans. L’ANC perd progressivement des voix depuis les élections nationales de 2009, cédant également le contrôle politique des grandes villes en raison du mécontentement généralisé suscité par la corruption, les échecs dans la prestation de services et les difficultés économiques. Cependant, sa chute de 57,5 ​​% des voix à 40 % en mai a été sa plus grande perte.

En Namibie, la candidate de l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO), au pouvoir depuis longtemps, Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72 ans, a marqué l’histoire en devenant la première femme présidente du pays.

Cependant, la SWAPO a remporté 51 sièges lors des élections parlementaires, dépassant de justesse les 49 dont elle avait besoin pour conserver sa majorité et évitant de justesse de devenir un autre parti de lutte de libération rejeté en Afrique australe cette année. Il s’agit du pire résultat parlementaire de la SWAPO depuis que la Namibie a obtenu son indépendance du gouvernement d’apartheid d’Afrique du Sud en 1990, ce qui signale un changement potentiel dans le paysage politique du pays.

De nombreux gouvernements de libération ont des raisons de s’inquiéter même si la cohérence des processus démocratiques peut être saluée, a déclaré Nicole Beardsworth, chercheuse en politique et professeure à l’Université du Witwatersrand à Johannesburg.

« Ce que nous constatons en Afrique australe est une relative stabilité en termes de normes démocratiques, où les citoyens semblent croire que leur vote compte. « Cela constitue donc une source d’inquiétude pour les partis au pouvoir », a déclaré Beardsworth.

Au Mozambique, les résultats qui ont prolongé le demi-siècle de pouvoir du parti au pouvoir Frelimo après les élections d’octobre ont déclenché des manifestations qui ont entraîné la mort d’au moins 100 personnes, selon Amnesty International.

Le chef de l’opposition en exil Venancio Mondlane, capitalisant sur le mécontentement croissant des jeunes dans ce pays de 34 millions d’habitants, a contesté le résultat des élections devant les tribunaux. Il a également continué d’appeler à des manifestations qui vont des marches de rue aux blocages de routes et de frontières et aux coups de casseroles.

Une situation similaire s’est produite en janvier aux Comores, un État insulaire de l’océan Indien, où la nouvelle de la victoire du président sortant Azali Assoumani pour un quatrième mandat a déclenché des troubles violents qui ont fait un mort et des dizaines de blessés.

Cheeseman, le chercheur politique, a déclaré que les manifestations, y compris dans les pays où la démocratie est entravée, reflètent « des signes croissants – des protestations à la dissidence en ligne – que l’opinion publique est déjà en train de changer ».

« Même les citoyens qui ont perdu la foi dans la démocratie veulent un gouvernement réactif et responsable, et que leur voix soit entendue », a-t-il déclaré.

Les élections ont balayé les partis au pouvoir dans plusieurs pays de la région et dans toute l’économie.

Le Sénégal est un continent en proie à de nombreux troubles, avec plus de 1,4 milliard d’habitants et la population la plus jeune du monde.

L’île Maurice, dans l’océan Indien, l’une des démocraties les plus stables d’Afrique, a vu une coalition d’opposition s’emparer de tous les sièges parlementaires disputés, chassant le gouvernement dirigé par Pravind Jugnauth, qui a été remplacé par l’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam.

En Afrique de l’Ouest, le Sénégal a élu en mars Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, jusqu’alors peu connu, qui est devenu le plus jeune dirigeant du continent.

Faye a battu ses rivaux, parmi lesquels un ancien Premier ministre soutenu par le président sortant Macky Sall, quelques semaines seulement après avoir été libéré de prison pour se présenter aux élections. Et les espoirs de changement continuent de grandir dans un pays où plus de 60 % de la population a moins de 25 ans et 90 % travaille dans le secteur informel, après que le parti PASTEF de Faye a remporté 130 des 165 sièges.

L’ancien président John Dramani Mahama est revenu au pouvoir au Ghana, les électeurs ayant exprimé leur colère contre la politique du président sortant Nana Akufo-Addo début décembre. Le Congrès national démocratique de Mahama, âgé de 65 ans, a également remporté la majorité au parlement.