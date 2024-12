Le Panama rejette toute ingérence après les propos de Donald Trump

Le président panaméen José Raúl Mulino a vivement réagi aux propos de Donald Trump, qui a laissé entendre que les États-Unis pourraient envisager de reprendre le contrôle du canal de Panama. Lors d’un meeting, Trump a critiqué la cession du canal en 1999 et dénoncé des frais de transit qu’il juge "ridicules".

José Raúl Mulino a répondu avec fermeté. "Chaque mètre carré du canal de Panama et de ses environs appartient au Panama et continuera d’appartenir au Panama. La souveraineté et l’indépendance de notre pays ne sont pas négociables", a-t-il déclaré dans un discours télévisé.

Le président panaméen a également réfuté les accusations de contrôle étranger sur cette infrastructure stratégique. "Le canal n’est sous le contrôle direct ou indirect ni de la Chine, ni de l’Union européenne, ni des États-Unis, ni d’aucune autre puissance mondiale", a-t-il précisé, soulignant l’importance de cette voie maritime pour l’économie nationale, qui génère 20 % des revenus du gouvernement.