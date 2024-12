Les rivaux libyens s'accordent avec l'ONU pour mettre fin à l'impasse politique

Les délégations du Haut Conseil d’État de Tripoli et de la Chambre des représentants de Benghazi, les deux assemblées rivales libyennes, se sont rencontrées à Bouznika, au Maroc, pour convenir d’une collaboration avec l’ONU en vue d’organiser des élections libres et équitables.

L’objectif principal des discussions est de concevoir une feuille de route pour sortir de la crise politique tout en garantissant un processus piloté par les Libyens eux-mêmes.

Stephanie Koury, représentante spéciale adjointe des Nations unies pour la Libye, a souligné que le pays a le potentiel de devenir un modèle de stabilité et de prospérité dans la région. Elle a insisté sur la nécessité d’une volonté politique forte et d’un engagement des acteurs libyens à éviter toute action unilatérale qui pourrait aggraver les divisions. Elle a également appelé les partenaires internationaux à coordonner leurs efforts pour soutenir ce processus.

Depuis sa division en 2014, la Libye reste embourbée dans des crises politiques, aggravées par l’échec des élections de 2021. Cependant, les deux assemblées se sont engagées à former un gouvernement d’unité nationale et à mettre en œuvre des réformes institutionnelles, financières et sécuritaires pour rétablir la stabilité.