La Banque africaine de Développement accorde un prêt à la Zambie

Réunit à Abidjan en Côte d'Ivoire le 11 décembre 2024, le Conseil du Groupe de la Banque africaine de développement, a accordé un prêt de 108 millions de dollars américains à la Zambie.

Ce soutien permettra au pays de mettre en place le Programme d’appui à la viabilité budgétaire et à la résilience économique. Une initiative destinée à asseoir une économie zambienne résiliente et diversifiée, en renforcant la gouvernance économique du pays et en opérant des réformes du secteur.

Le programme prévoit également de stimuler le développement agro-industriel pour améliorer la productivité agricole du pays, accroître la production et approvisionner les marchés nationaux et internationaux. Des équipements à louer seront notamment mis à disposition des agriculteurs qui n’y ont pas accès.

Le 30 novembre 2024, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement pour la Zambie comptait 24 projets pour un montant total de 872,3 millions de dollars.