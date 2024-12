"Mufasa : le Roi Lion", le retour aux origines

Rafiki raconte à la jeune lionne Kiara la fille de Simba et Nala, la légende de Mufasa.

La préquelle explore en 2024 la jeunesse du roi lion, incarné par Aaron Pierre. L'acteur succède ainsi au légendaire James Earl Jones dans un rôle chargé d’émotion et de responsabilité. À ses côtés, l'acteur Kelvin Harrisson Jr.

« J'ai essayé de le servir et de l'honorer », a déclaré Pierre lors d'une interview vendredi au San Diego Zoo Safari Park à propos de son rôle principal dans » Mufasa : Le Roi Lion ». Il a pris les rênes en tant que nouvelle voix de Mufasa après que M. Jones ait incarné l'emblématique roi Mufasa dans les versions 1994 et 2019 du « Roi Lion » de Disney.

« Il est l'une de mes plus grandes inspirations. Oui, dans le contexte de 'Mufasa : Le Roi Lion' et de ce personnage magnifique, aimé et chéri dont il est à l'origine, mais aussi dans le contexte de l'ensemble de son art. »

Beyoncé a peut-être un petit rôle dans « Mufasa », mais sa fille Blue Ivy Carter est l'étoile montante de la famille dans le film.

La fille aînée de Beyoncé et Jay-Z fait ses débuts dans le long métrage en prêtant sa voix à Kiara, la fille de Simba et Nala, qui est représentée par sa mère superstar.

Lors de l'enregistrement du personnage de Kiara, Jenkins a déclaré que Blue Ivy, qui a remporté un Grammy pour avoir coécrit le succès de sa mère « Brown Skin Girl » en 2019, était une pro.

« Je ne connais pas la vie de Blue Ivy, mais j'imagine qu'elle grandit un peu différemment des autres », a-t-il déclaré. « Je pense qu'à cause de cela, elle a grandi et qu'elle a donc tous ces puits de compréhension, d'expérience, de connaissance émotionnelle qu'elle a apportés au personnage. Elle était géniale.

Lorsque Lin-Manuel Miranda a écrit de nouvelles chansons pour le film, il s'est souvent appuyé sur la célèbre citation de Billie Jean King : « La pression est un privilège ».

Miranda était prêt à relever le défi de laisser sa propre empreinte sur la célèbre franchise, à l'instar de ses prédécesseurs. Il a indiqué que la bande originale, qui sortira le 13 décembre, comprend sept nouvelles chansons.

« J'ai été encouragé par le fait qu'il y a l'original de 94, qui est un classique immortel », a déclaré Miranda, créateur de “Hamilton” et lauréat de Grammy, Emmy et Tony.

Mais il y a aussi la comédie musicale de Broadway et l'album de Beyoncé « The Lion King : The Gift » de Beyoncé, qui, je pense, a élargi le vocabulaire musical de ce que peut être une chanson du “Roi Lion”. J'ai donc eu l'impression d'avoir beaucoup d'espace pour créer, car j'ai eu l'impression que le Roi Lion était pratiquement un genre musical et qu'il y avait de la place pour jouer et trouver de nouvelles choses à l'intérieur de ce genre.

« Mufasa : Le Roi Lion » sortira le 20 décembre 2024 aux États-Unis.