Les insurgés syriens ont intensifié leurs offensives sur Alep vendredi, marquant une étape significative dans leur campagne pour reprendre la ville et ses environs. Après avoir pris le contrôle de plusieurs villes et villages autour d'Alep, ils ont franchi les faubourgs ouest de la ville, confrontant les forces gouvernementales dans des combats acharnés.

Alep, symbole de la guerre en Syrie, avait été reprise par les troupes du régime en 2016 après une bataille violente qui avait dévasté la ville et contraint des milliers de civils à fuir. Depuis, la ville a été largement sous contrôle gouvernemental, mais les récents affrontements font craindre un retour de l'opposition armée dans cette zone stratégique.

Des avancées significatives Selon Hussein Najjar, un combattant du Département des Opérations Militaires, l'offensive vise à libérer plusieurs zones stratégiques où des milices pro-gouvernementales, notamment celles soutenues par l'Iran, étaient stationnées et bombardaient les civils. Il explique : « Dans le cadre de l’opération visant à dissuader l’agression, voici les zones que nous sommes actuellement en train de libérer : Mezanat, Dedraya, Kafr Halab, Sheikh Ali et les zones voisines où les milices iraniennes et les milices d'Assad étaient stationnées et bombardaient des civils. Et maintenant, grâce à Dieu, après leur expulsion de ces zones, Inshallah, les civils pourront retourner dans leur pays, sains et saufs, Inshallah. »

Les insurgés ont non seulement réussi à repousser les forces pro-Assad de ces régions, mais ils continuent de progresser vers Alep, ce qui constitue une menace directe pour la stabilité de la ville.

Alep, une cible stratégique

La reprise d'Alep par les insurgés représente un tournant majeur dans le conflit syrien, bien que les combats à l'extérieur de la ville se soient intensifiés. Le contrôle de la ville revêt une importance symbolique et stratégique. Elle est située sur des routes vitales pour les approvisionnements et les mouvements militaires, et sa prise ou sa défense pourrait redéfinir l'équilibre du pouvoir en Syrie.

Les civils qui ont fui la ville pendant les précédentes vagues de violences espèrent pouvoir retourner chez eux. Cependant, avec l'escalade des combats, leur avenir reste incertain. Les habitants des quartiers ouest d'Alep fuient actuellement les bombardements et les échanges de tirs qui secouent les zones périphériques. Les autorités syriennes n’ont pas commenté l’incursion des insurgés, mais les affrontements se poursuivent sans relâche.

Cette offensive intervient dans un contexte de tensions régionales exacerbées. Alors que les insurgés progressent, l'Iran et ses alliés, qui soutiennent le régime d'Assad, sont eux-mêmes engagés dans un conflit plus large avec Israël, qui s’est intensifié ces derniers mois. Le soutien continu de Téhéran aux forces syriennes complique davantage la situation sur le terrain, rendant toute résolution du conflit encore plus difficile.

Les forces armées syriennes ont déclaré avoir détruit plusieurs drones et armes lourdes appartenant aux insurgés dans la campagne autour d'Alep et d'Idlib, et ont juré de repousser l'offensive. Cependant, les forces gouvernementales semblent de plus en plus débordées par l'ampleur des attaques.

L'espoir d'une libération

Pour les habitants des régions récemment libérées, la victoire des insurgés apporte un souffle d’espoir. Après des années de violence et de déplacement forcé, certains civils commencent à envisager un retour dans leurs maisons. Cependant, le danger persiste. Les combats se poursuivent, et la situation reste instable, laissant de nombreuses questions sans réponses.