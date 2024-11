Botswana : "Nous avons perdu de manière significative", concède Masisi

« Je reconnais l'élection », a déclaré Mokgweetsi Masisi lors d'une conférence de presse ce matin, deux jours après le scrutin. « Je suis fier de nos processus démocratiques. Bien que j'aurais souhaité un second mandat, je me retirerai respectueusement et participerai à un processus de transition en douceur. »

Je me réjouis d'assister à l'inauguration prochaine et d'encourager mon successeur. Il bénéficiera de mon soutien. Masisi, 63 ans, ancien professeur de lycée et employé de l'UNICEF, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ces résultats et qu'il n'avait « pas préparé de plan de secours »

Le BDP de Masisi a dominé la politique au Botswana pendant près de six décennies, depuis l'indépendance en 1966. Pour la première fois de son histoire démocratique, ce pays de seulement 2,5 millions d'habitants sera désormais gouverné par un autre parti.

Jusqu'à présent, l'Umbrella for Democratic Change a remporté 25 des 61 sièges parlementaires attribués par les électeurs, selon le décompte partiel officiel. Il lui en faut 31 pour obtenir la majorité. Le Parti du Congrès du Botswana dispose de sept sièges, le Front patriotique du Botswana de cinq sièges et le parti au pouvoir, le BDP, de trois sièges seulement.

Je vais féliciter l'opposition pour sa victoire et concéder l'élection. Je suis fier de nos processus démocratiques et je respecte la volonté du peuple. Je remercie le BDP et ses partisans, et je les encourage tous à accepter ce résultat démocratique ainsi que la volonté du peuple a dit Masisi.

Les élections générales au Botswana déterminent la composition du Parlement, dont les membres choisissent ensuite le président. Le parti qui obtient la majorité peut désigner son candidat à la présidence. Tous les cinq présidents du Botswana depuis l'indépendance sont issus du BDP.

Le Botswana est considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique et comme un exemple de réussite post-coloniale, ayant atteint l'un des niveaux de vie les plus élevés de la région grâce à une économie qui repose en grande partie sur les diamants. Le Botswana est le deuxième producteur mondial de diamants naturels, derrière la Russie.

Umbrella, pour le changement

Cependant, le Botswana fait face à de nouveaux défis, et le désir de changement s'est clairement manifesté, surtout avec la baisse de la demande mondiale de diamants, qui a eu un impact considérable sur l'économie. Cette question est devenue le thème central de la campagne.

Cette année, le taux de chômage a dépassé 27 %, et il est encore plus élevé chez les jeunes, en raison d'une forte diminution des recettes générées par les diamants. Masisi et son parti ont été critiqués pour leur incapacité à diversifier suffisamment l'économie, ce qui a conduit le pays à adopter des mesures d'austérité récentes.

Duma Boko, avocat de 54 ans diplômé de la faculté de droit de Harvard, s'est également présenté en 2014 et en 2019. Sur sa page officielle, il a partagé le message suivant : « Le Botswana d'abord », accompagné d'une photo d'une affiche de campagne de l'UDC avec la mention « Le changement est là ».

Même le BDP a admis tout au long de sa campagne qu'un changement de politique était nécessaire et a tenté de convaincre les électeurs qu'il était capable de sortir le pays de ses difficultés économiques. Les diamants représentent plus de 80 % des exportations du Botswana et un quart de son PIB, selon la Banque mondiale.