Élections au Mozambique : des observateurs signalent des irrégularités

Des observateurs électoraux de l'Union européenne ont signalé des irrégularités dans les élections au Mozambique, alors que le pays attend l'annonce des résultats officiels cette semaine, dans un contexte de protestations des partisans de l'opposition et de l'assassinat récent de deux figures importantes de l'opposition.

La mission d'observation de l'UE a déclaré mardi que certains de ses 179 observateurs électoraux déployés dans le pays avaient été empêchés d'observer les processus de tabulation dans certains districts, provinces et au niveau national.

La mission a également constaté une "altération injustifiée" des résultats électoraux dans certains bureaux de vote.

"La MOE UE (mission d'observation électorale) a continué à observer le processus électoral, bien que les observateurs de l'UE aient été empêchés d'observer les processus de tabulation dans certains districts et provinces, ainsi qu'au niveau national. À ce jour, la MOE UE a constaté des irrégularités lors du dépouillement et des modifications injustifiées des résultats électoraux au niveau des bureaux de vote et des districts", a déclaré l'observatrice en chef, Laura Ballarín, dans un communiqué publié mardi.

Laura Ballarin a appelé les organes électoraux du pays à mener le processus de tabulation de manière transparente afin de garantir la crédibilité des résultats des élections.

"La publication des résultats désagrégés par bureau de vote n'est pas seulement une question de bonne pratique, mais aussi une garantie solide pour l'intégrité des résultats", a déclaré Mme Ballarin.

Les tensions autour des élections dans le pays se sont aggravées après l'assassinat de deux personnalités de l'opposition vendredi dernier, suivi par des manifestations de partisans de l'opposition lundi, qui ont été réprimées par la police qui a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants.

Elvino Dias, avocat et conseiller du candidat de l'opposition Venancio Mondlane, a été tué lorsque des tireurs ont criblé sa voiture de balles dans la capitale, Maputo.

Paulo Guambe, porte-parole du parti d'opposition PODEMOS qui soutient Mondlane, se trouvait également dans la voiture et a été tué.

Cette semaine, Mondlane a appelé à des manifestations dans tout le pays, affirmant que le parti FRELIMO au pouvoir truquait les élections. Ses partisans ont affronté les forces de sécurité, ce qui fait craindre de nouvelles violences électorales une fois que les résultats officiels auront été publiés.

Le département d'État américain a condamné lundi l'assassinat des deux hommes et a demandé une enquête approfondie, tout en exhortant les personnes lésées par les résultats des élections à déposer leurs plaintes par les voies officielles.

Les résultats des élections devraient être annoncés cette semaine avant d'être validés par le Conseil constitutionnel du pays, qui les validera après avoir traité toutes les contestations soulevées par les partis politiques.

Le candidat du FRELIMO, le parti au pouvoir, Daniel Chapo, devrait succéder au président Filipe Nyusi, car le parti est en tête des sondages jusqu'à présent et devrait prolonger son règne de 49 ans.