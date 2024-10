Soudan : la Russie enquête sur l'abattage d'un avion par les FSR

Les forces paramilitaires de soutien rapide du Soudan ont déclaré lundi avoir abattu un avion-cargo dans la région du Darfour, à l'extrême ouest du pays, une affirmation sur laquelle des diplomates russes ont indiqué qu'ils tentaient d'enquêter dans la zone de guerre.

Des images prises par téléphone portable montrent ce qui semble être un champ de débris avec des combattants de la force paramilitaire, connue sous le nom des FSR, montrant ce qui semble être des documents d'identité récupérés dans l'écrasement.

Cependant, des documents également montrés sur les images du site du crash suggèrent que l'avion était affilié à une compagnie aérienne précédemment liée à un effort des Émirats arabes unis pour armer les FSR pendant la guerre, ce que les Émirats arabes unis ont vigoureusement nié en dépit des preuves.

Un message de l'ambassade de Russie à Khartoum a confirmé que ses diplomates enquêtaient sur l'incident survenu dans la région soudanaise de Malha, dans le nord du Darfour, près de la frontière avec le Tchad. Le message de l'ambassade indique que des Russes auraient pu se trouver à bord de l'avion au moment de l'incident.

Passeport russe

En guerre avec l'armée soudanaise depuis avril 2023, la force paramilitaire a affirmé dans un communiqué avoir abattu un "avion de guerre étranger" qui aidait l'armée soudanaise. Les forces paramilitaires ont affirmé dans un communiqué avoir abattu un "avion de guerre étranger" qui aidait l'armée soudanaise, sans fournir de preuves que l'appareil avait largué des "bombes à barils" sur des civils.

"Tous les mercenaires étrangers qui se trouvaient à bord de l'avion ont été éliminés au cours de l'opération", précise le communiqué.

Des images de téléphones portables montrent des combattants parmi les débris en flammes, affirmant qu'ils ont abattu l'avion à l'aide d'un missile sol-air. Les documents d'identité présentés comprenaient un passeport russe et une pièce d'identité liée à une société basée aux Émirats arabes unis, dont le numéro de téléphone a été déconnecté.

Une carte de sécurité froissée, également censée provenir de l'avion, identifiait l'appareil comme un Ilyushin Il-76 exploité par la société New Way Cargo du Kirghizstan. Les responsables de l'aviation civile du Kirghizstan n'ont pas répondu à une demande de commentaire lundi en fin de journée.

Transferts d'armes

Le groupe Conflict Observatory, financé par le département d'État américain et qui surveille la guerre au Soudan, a établi un lien entre les Ilyushin Il-76 de New Way Cargo et l'armement des FSR dans un rapport publié ce mois-ci.

Il a déclaré que la compagnie aérienne avait facilité les transferts d'armes des Émirats arabes unis par des vols à destination de l'Aéroport international Maréchal Idriss Deby à Amdjarass, au Tchad, vols dont les Émirats arabes unis ont affirmé qu'ils étaient destinés à soutenir un hôpital local. Amdjarass se trouve juste de l'autre côté de la frontière de Malha, où la fusillade aurait eu lieu.

"Les Émirats arabes unis ont utilisé l'aéroport comme point de passage pour faciliter l'acheminement d'armes vers les forces de sécurité républicaines", indique le rapport, qui précise que les Émirats ont proposé un prêt de 1,5 milliard de dollars pour l'agrandissement rapide de l'aéroport. "L'absence de preuve d'une crise humanitaire locale importante et de réfugiés soudanais dans la région jette un doute important sur les affirmations des Émirats arabes unis selon lesquelles la construction de l'aéroport n'est destinée qu'à un hôpital."

Les experts des Nations unies ont déclaré que les accusations selon lesquelles les Émirats arabes unis auraient armé les FSR étaient "crédibles". Les responsables émiratis n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l'avion abattu.

Coup d'Etat militaire

La guerre au Soudan a tué plus de 24 000 personnes jusqu'à présent, selon le groupe Armed Conflict Location and Event Data, qui surveille les violences depuis le début du conflit. L'armée soudanaise a intensifié son offensive près de Khartoum, tandis que les forces alliées à l'armée soudanaise affrontent les forces de sécurité soudanaises au Darfour.

Le Soudan est instable depuis qu'un soulèvement populaire a forcé la destitution du dictateur de longue date Omar el-Bechir en 2019. La transition éphémère vers la démocratie a été interrompue lorsque deux généraux, le chef de l'armée, le général Abdel-Fattah Burhane, et le général Mohammed Hamdan Dagalo, des FSR, ont uni leurs forces pour mener un coup d'État militaire en octobre 2021. Ils ont commencé à s'affronter en 2023.

M. el-Bechir est accusé par la Cour pénale internationale d'avoir mené une campagne génocidaire au début des années 2000 au Darfour avec les Janjawids, le précurseur des FSR. Les groupes de défense des droits de l'homme et les Nations unies affirment que les FSR et les milices arabes qui lui sont alliées s'en prennent à nouveau aux groupes ethniques africains dans le cadre de la guerre.