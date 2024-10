Égypte : première visite d'un haut responsable iranien en 10 ans

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a discuté des tensions croissantes dans la région avec des responsables égyptiens jeudi au Caire, lors de la première visite d'un haut responsable iranien dans ce pays d'Afrique du Nord depuis une dizaine d'années.

M. Araghchi s'est entretenu avec son homologue égyptien Badr Abdelatty et le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi au sujet des efforts visant à désamorcer les conflits qui opposent Israël à Gaza et au Liban.

M. El-Sissi a réitéré ses appels à mettre fin à la guerre d'Israël à Gaza afin d'éviter qu'elle ne se transforme en conflit régional. Une guerre élargie aurait de graves répercussions sur la sécurité et les capacités de toutes les nations de la région, a-t-il ajouté.

Le président égyptien a également appelé à mettre fin à l'escalade au Liban, aux violations en Cisjordanie et à garantir l'acheminement de l'aide humanitaire indispensable.

La visite de M. Araghchi en Égypte s'inscrit dans le cadre d'une tournée diplomatique plus large dans la région, destinée à apaiser les tensions. Ce mois-ci, il a rencontré des responsables en Syrie, au Liban, au Qatar, à Oman et en Irak, et devrait se rendre en Turquie après avoir conclu ses entretiens en Égypte.

Les efforts diplomatiques du plus haut responsable iranien interviennent alors que la région s'attend à une offensive d'Israël en réponse aux attaques de missiles balistiques lancées par l'Iran contre Israël le 1er octobre.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré son homologue jordanien Ayman al-Safdiin à Amman pour discuter de la stabilité régionale "à la lumière de l'atrocité et de l'agression continues du régime israélien à Gaza et contre le Liban", a posté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, sur X.

La visite de M. Araghchi intervient deux jours après que le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman a rencontré M. El-Sissi pour discuter de l'évolution de la situation au Liban et dans la bande de Gaza. Les deux hommes ont convenu de la nécessité d'établir un État palestinien indépendant comme seule voie pour parvenir à un cessez-le-feu durable, à la paix et à la sécurité dans la région.

Selon un communiqué publié par le gouvernement égyptien, les dirigeants saoudiens et égyptiens "ont appelé à des mesures de désescalade, notamment à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au Liban, ainsi qu'à la prise en compte de l'aggravation des conditions humanitaires et à l'arrêt des politiques qui poussent la région au bord d'un nouveau conflit".

"Ils ont également réaffirmé la nécessité de respecter la souveraineté, la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Liban."