Mozambique : près de 17 millions d'électeurs appelés aux urnes

Les Mozambicains devraient se rendre aux urnes mercredi pour une élection qui désignera le successeur du président Filipe Nyusi après ses deux mandats.

Près de 17 millions d'électeurs de ce pays d'Afrique australe de 31 millions d'habitants sont inscrits sur les listes électorales pour élire le prochain président, ainsi que 250 membres du Parlement et des assemblées provinciales.

Alors que le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), au pouvoir, devrait conserver le pouvoir, au moins quatre candidats ont fait campagne pour apporter des changements dans un pays confronté depuis des années à une insurrection djihadiste dans le nord et dont le long littoral de l'océan Indien est vulnérable à des conditions climatiques extrêmes telles que les inondations.

Plus de 1,3 million de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en raison de l'insurrection, tandis que des millions d'autres ont été confrontées à de graves pénuries alimentaires dues à la sécheresse.

Les élections locales qui se sont tenues au Mozambique il y a un an ont été entachées d'allégations de fraude et de trucage des votes, ce qui a déclenché de violentes manifestations dans la capitale, Maputo, et dans les régions avoisinantes. Cette fois-ci, les inquiétudes ont été atténuées.

Qui se présente ?

Le parti FRELIMO, au pouvoir depuis l'indépendance du Portugal en 1975, a présenté David Chapo comme candidat à la présidence. Âgé de 47 ans, David Chapo est un ancien gouverneur de la province d'Inhambane, dans le sud du pays, qui est un moteur important de l'économie touristique du pays.

David Chapo devrait être le plus concurrencé par Venacio Mondlane, 50 ans, banquier et ingénieur forestier, qui se présente en tant que candidat indépendant sous le slogan "Sauvez le Mozambique, ce pays est le nôtre" et qui a attiré de nombreuses foules.

Venacio Mondlane est soutenu par le Parti optimiste pour le développement du Mozambique, ou PODEMOS, créé par des dissidents du parti au pouvoir. Il s'est présenté comme candidat à la mairie lors des élections locales de l'année dernière, et ses partisans ont affirmé qu'il avait gagné mais qu'il avait été volé.

Le Mouvement démocratique du Mozambique a présenté Lutero Simango. Son parti a été créé en 2008, en rupture avec le groupe rebelle devenu parti d'opposition, la Résistance nationale du Mozambique, ou RENAMO. Le parti de Simango trouve un écho auprès des jeunes en raison de ses politiques en matière d'inégalité et d'emploi.

La RENAMO est représentée par Ossufo Momade, qui a pris la tête du parti après la mort du charismatique Afonso Dhlakama, un ancien chef rebelle décédé en 2018.

Quels sont les enjeux ?

Le Mozambique lutte contre un groupe affilié à l'État islamique qui a lancé des attaques contre des communautés dans la province septentrionale de Cabo Delgado depuis 2017, y compris des décapitations.

Environ 600 000 des 1,3 million de personnes qui ont fui sont depuis rentrées chez elles, beaucoup dans des communautés anéanties où les maisons, les marchés, les églises, les écoles et les établissements de santé ont été détruits, a déclaré l'ONU plus tôt cette année.

Les candidats ont promis de s'attaquer aux problèmes de développement exacerbés par l'insurrection, notamment l'arrêt d'un projet gazier crucial de la société française TotalEnergies dans le nord du Mozambique en raison de l'insurrection des rebelles extrémistes dans cette région.

Le Mozambique est également confronté à des niveaux élevés de chômage et de faim, exacerbés par la sécheresse sévère induite par El Niño. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies, 1,3 million de personnes sont confrontées à de graves pénuries alimentaires.

Le parti au pouvoir, le FRELIMO, a été entaché par des scandales de corruption, notamment le scandale dit des "obligations thon", dans lequel l'ancien ministre des Finances Manuel Chang a été emprisonné au début de l'année pour avoir accepté des pots-de-vin afin d'organiser des garanties de prêt secrètes pour les entreprises de pêche contrôlées par le gouvernement.

Les prêts ont été pillés et le Mozambique s'est retrouvé avec 2 milliards de dollars de "dette cachée", provoquant une crise financière lorsque le Fonds monétaire international a interrompu son aide financière.

Quand connaîtrons-nous le nom du vainqueur des élections ?

Il n'y a qu'une seule journée de vote et le dépouillement commence immédiatement, les résultats partiels étant annoncés au fur et à mesure. Les résultats officiels seront annoncés par la Commission électorale nationale après 15 jours et validés ensuite par le Conseil constitutionnel. Tout parti peut déposer des objections auprès du Conseil, qui décidera de leur bien-fondé.