Rwanda : un 8e mort dans l'épidémie de virus de Marburg

Le Rwanda annonce que huit personnes sont mortes à ce jour du virus de Marburg, hautement contagieux et semblable à Ébola, quelques jours seulement après que le pays a déclaré une épidémie de cette fièvre hémorragique mortelle pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement autorisé.

Comme le virus Ébola, le virus de Marburg provient de chauves-souris frugivores et se propage entre les personnes par contact étroit avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec des surfaces, telles que des draps de lit contaminés. En l'absence de traitement, le virus de Marburg peut être fatal pour 88 % des personnes qui tombent malades.

Le Rwanda, pays enclavé d'Afrique centrale, a déclaré une épidémie vendredi et, un jour plus tard, les six premiers décès ont été signalés. À ce jour, 26 cas ont été confirmés et huit des personnes malades sont décédées, a déclaré dimanche soir le ministre de la Santé, Sabin Nsanzimana.

La population a été invitée à éviter tout contact physique afin d'enrayer la propagation. Quelque 300 personnes ayant été en contact avec les personnes dont la contamination par le virus a été confirmée ont également été identifiées et un nombre indéterminé d'entre elles ont été placées dans des centres d'isolement.

Symptômes

La plupart des personnes touchées sont des professionnels de la santé dans six des 30 districts du pays. "Marburg est une maladie rare", a déclaré Mme Nsanzimana aux journalistes. "Nous intensifions la recherche des contacts et les tests afin d'enrayer la propagation."

Le ministre a déclaré que la source de la maladie n'avait pas encore été déterminée. Une personne infectée par le virus peut mettre entre trois jours et trois semaines pour présenter des symptômes, a-t-il ajouté.

Les symptômes comprennent de la fièvre, des douleurs musculaires, de la diarrhée, des vomissements et, dans certains cas, la mort à la suite d'une perte de sang extrême.

L'Organisation mondiale de la santé a renforcé son soutien et travaillera avec les autorités rwandaises pour aider à stopper la propagation, a déclaré samedi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur la plateforme de médias sociaux X.

L'ambassade des États-Unis à Kigali, la capitale du Rwanda, a demandé à son personnel de travailler à distance et d'éviter de se rendre dans les bureaux.

Selon l'OMS, des foyers de Marburg et des cas individuels ont été enregistrés par le passé en Tanzanie, en Guinée équatoriale, en Angola, au Congo, au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda et au Ghana.

Variole

Ce virus rare a été identifié pour la première fois en 1967 après avoir provoqué des épidémies simultanées dans des laboratoires à Marburg, en Allemagne, et à Belgrade, en Serbie. Sept personnes exposées au virus alors qu'elles effectuaient des recherches sur des singes sont décédées.

Par ailleurs, le Rwanda a signalé jusqu'à présent six cas de variole, une maladie causée par un virus apparenté à la variole, mais dont les symptômes sont généralement moins graves. La variole, connue auparavant sous le nom de variole du singe parce qu'elle a été observée pour la première fois chez des singes de recherche, a également touché plusieurs autres pays africains dans le cadre de ce que l'OMS a qualifié d'urgence sanitaire mondiale.

Le Rwanda a lancé une campagne de vaccination contre la variole au début du mois, et d'autres vaccins devraient arriver dans le pays. Le Congo voisin a jusqu'à présent signalé la plupart des cas de variole, l'épicentre de l'urgence.