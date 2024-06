Biniam Girmay au départ du Tour de France 2024

Biniam Girmay, sera au départ du Tour de France 2024 ce samedi 29 juin à Florence, en Italie, pour trois premières étapes transalpines.

Surpris par l'intensité de la Grande Boucle lors de sa première participation, l'Erythréen de 24 ans, tentera de créer la surprise grâce à son équipe Intermarché-Wanty. Biniam Girmay, s’est fait connaître en 2022 en devenant le premier coureur noir africain à remporter une étape d’un grand tour. C’était sur le Giro, le Tour d’Italie, à Jesi, sur la 10e étape. Aujourd'hui, il veut servir d'exemple aux cyclistes du continent : Oui, en fait, ces trois dernières années ont été assez réussies. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour les coureurs qui évoluent sur le continent, car il existe une grande différence entre eux et les coureurs professionnels. Les jeunes locaux ont encore besoin de s'améliorer. Le Tour de France est une énorme source de motivation pour eux, car c'est l'une des courses les plus célèbres à Asmara. Je pense donc que notre succès peut les inspirer et les aider considérablement.

Elu trois fois cycliste africain de l'année en 2020, 2021 et 2022, les espoirs de tout un continent reposeront sur les épaules de Biniam Girmay. Pour son deuxième Tour de France, il espère terminer avec une victoire étape en poche. Vainqueur du Championnat d’Afrique, du Tour du Gabon, à 18 ans, il s'est s’imposé aussi sur le Tour du Rwanda.