Niger : au moins 21 soldats tués dans une embuscade

Une embuscade tendue par un "groupe terroriste" a tué 21 soldats nigériens près de la frontière avec le Burkina Faso mardi, a déclaré la junte militaire au pouvoir au Niger dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Le communiqué publié mardi soir ne précise pas quel groupe est à l'origine de l'attaque. Le Niger est aux prises avec une crise sécuritaire meurtrière impliquant plusieurs groupes armés.

La semaine dernière, les rebelles du Front patriotique de libération ont attaqué un oléoduc soutenu par la Chine et ont menacé d'autres attaques si l'accord de 400 millions de dollars conclu avec la Chine n'était pas annulé. Le groupe, dirigé par Salah Mahmoud, un ancien chef rebelle, a pris les armes après que la junte a organisé un coup d'État l'année dernière, chassant un gouvernement démocratiquement élu.

Le Niger et les pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, luttent également contre des mouvements liés à Al-Qaïda et au groupe extrémiste État islamique dans le cadre d'un conflit qui dure depuis dix ans dans la région du Sahel et qui ne cesse de s'aggraver.

La violence a tué des milliers de personnes l'année dernière, et plus de 2 millions de personnes ont été déplacées, selon les Nations Unies.

Le Mali et le Burkina Faso sont également dirigés par des juntes et ont connu chacun deux coups d'État depuis 2020. Les deux juntes ont expulsé les forces françaises et se sont tournées vers des mercenaires russes dans leur lutte contre les groupes islamistes.