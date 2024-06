Soudan : plus de 10 millions de déplacés depuis le début du conflit

Le Soudan est confronté à une crise humanitaire sans précédent. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) prévoit plus de 10 millions de personnes déplacées en raison de la guerre civile qui ravage le pays.

Depuis avril 2023, de violents combats opposent les Forces armées soudanaises (SAF) aux Forces de soutien rapide (RSF). Ces affrontements ont déjà forcé près de 7 millions de personnes à fuir leur foyer, portant le total des déplacés internes à 9,9 millions, selon la matrice de suivi des déplacements de l'OIM. Parmi ces déplacés, les femmes et les enfants représentent une grande partie, avec plus d'un quart étant des enfants de moins de cinq ans.

La situation est d'autant plus critique que de nombreuses personnes déplacées ont cherché refuge dans les pays voisins comme le Tchad, le Sud-Soudan et l'Égypte. Les ravages du conflit sont aggravés par des risques de famine et de maladies. Les experts soulignent que la saison des pluies à venir pourrait entraîner des catastrophes climatiques et une propagation accrue des maladies.

Les infrastructures essentielles, y compris les centres de santé, ont été détruites, rendant l'acheminement de l'aide humanitaire particulièrement difficile. L'accès à l'aide est souvent discontinu, voire inexistant dans certaines régions.

La semaine dernière, le Comité permanent interorganisations (IASC) des Nations Unies a lancé un avertissement , qualifiant la situation au Soudan de catastrophique. À Al Fasher, capitale du Darfour Nord, plus de 800 000 civils sont piégés par des combats et des bombardements aériens incessants.

Le directeur régional de l'OIM pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Othman Belbeisi, a déclaré : « Al Fasher est désormais totalement inaccessible aux organisations humanitaires. Nous nous joignons aux Nations Unies pour demander un arrêt immédiat des combats et la garantie d'un accès humanitaire sûr, sans entrave et durable à travers les frontières et les lignes de front. Des millions de vies en dépendent. »

Malgré la gravité de la situation, seuls 19 % des fonds demandés par l'OIM ont été récoltés.