France : les défis de la laïcité et de l'intégration républicaine

Placée sous les feux de l'actualité internationale par l'interdiction du port du hijab par les athlètes françaises lors des prochains Jeux olympiques de Paris, l'approche unique de la France en matière de "laïcité" suscite de plus en plus de controverses à travers le pays.

Cette lutte touche au cœur de la manière dont la France aborde non seulement la place de la religion dans la vie publique, mais aussi l'intégration de sa population musulmane, majoritairement issue de l'immigration, la plus importante d'Europe occidentale.

Le terrain le plus contesté est sans doute celui des écoles publiques, où les signes visibles de la foi sont interdits en vertu de politiques visant à favoriser l'unité nationale. Cela inclut les foulards que certaines femmes musulmanes veulent porter par piété et par modestie, alors que d'autres les combattent comme un symbole d'oppression.

"C'est devenu un privilège d'être autorisé à pratiquer notre religion", déclare Majda Ould Ibbat, qui envisageait de quitter Marseille, la deuxième ville de France, avant de découvrir une école privée musulmane, Ibn Khaldoun, où ses enfants pouvaient à la fois vivre librement leur foi et s'épanouir sur le plan scolaire.

"Nous voulions qu'ils reçoivent une excellente éducation, dans le respect de nos principes et de nos valeurs", ajoute Mme Ould Ibbat, qui n'a commencé à porter le voile que récemment, alors que sa fille adolescente, Minane, ne s'est pas sentie prête à le faire.

Culture française

Pour Minane, comme pour de nombreux jeunes musulmans français, il est de plus en plus difficile de naviguer entre la culture française et son identité spirituelle. Cette étudiante en soins infirmiers de 19 ans a entendu des gens dire, même dans les rues de la ville multiculturelle de Marseille, qu'il n'y avait pas de place pour les musulmans. "Je me demande si l'islam est accepté en France", dit-elle.

Minane vit également avec le traumatisme collectif qui a marqué une grande partie de la France à la suite des attentats islamistes, qui ont visé des écoles et sont considérés par beaucoup comme la preuve que la laïcité doit être strictement appliquée pour prévenir la radicalisation.

Mme Minane se souvient parfaitement d'avoir observé une minute de silence à Ibn Khaldoun en l'honneur de Samuel Paty, un enseignant d'école publique décapité par un islamiste radicalisé en 2020. Un monument à la mémoire de Paty, défenseur des valeurs de la France, est accroché à l'entrée du ministère de l'Education nationale à Paris.

Pour ses fonctionnaires et la plupart des éducateurs, la laïcité est essentielle. Ils estiment qu'elle favorise le sentiment d'appartenance à une identité française unie et empêche ceux qui sont moins ou pas pratiquants de se sentir oppressés.

Pour de nombreux musulmans français, cependant, la laïcité exerce précisément ce type de pression discriminatoire sur des minorités déjà désavantagées.

Répression

Au milieu des tensions, on s'accorde généralement à dire que la polarisation monte en flèche, à mesure que les mesures de répression et les contestations se multiplient.

"Les lois sur la laïcité protègent et permettent la coexistence, ce qui est de moins en moins facile", avance Isabelle Tretola, directrice de l'école primaire publique située en face d'Ibn Khaldoun.

Elle s'attaque quotidiennement aux défis de la laïcité, comme ces enfants en classe de chorale qui mettent leurs mains sur leurs oreilles "parce que leur famille leur a dit qu'il n'était pas bon de chanter des chansons de variété".

"On ne peut pas les obliger à chanter, mais les professeurs leur disent qu'ils ne peuvent pas se boucher les oreilles par respect pour le professeur et les camarades de classe", explique Mme Tretola. "À l'école, on apprend les valeurs de la République."

La laïcité est une valeur fondamentale de la Constitution française. L'État charge explicitement les écoles publiques d'inculquer ces valeurs aux enfants, tout en autorisant les écoles privées à dispenser une instruction religieuse à condition qu'elles enseignent également le programme général établi par le gouvernement.

Influence religieuse

Les représentants du gouvernement affirment que l'interdiction de mettre en avant une foi particulière est nécessaire pour éviter les menaces à la démocratie. Le gouvernement a fait de la lutte contre l'islam radical une priorité, et la laïcité est considérée comme un rempart contre la croissance redoutée de l'influence religieuse sur la vie quotidienne, jusqu'aux vêtements de plage.

"Dans une école publique, l'école pour tous, on se comporte comme tout le monde et on ne doit pas s'afficher", rappelle Alain Seksig, secrétaire général du Conseil de la laïcité du ministère de l'éducation. Pour de nombreux enseignants et directeurs d'école, l'existence de règles gouvernementales strictes les aide à faire face à des défis de plus en plus nombreux.

Environ 40% des enseignants déclarent s'autocensurer sur des sujets allant de l'évolution à la santé sexuelle après les attaques contre M. Paty et un autre enseignant, Dominique Bernard, tué l'automne dernier par un extrémiste islamiste présumé, dit Didier Georges du SNPDEN-UNSA, un syndicat représentant plus de la moitié des directeurs d'école en France.

Comme lui, Laurent Le Drezen, directeur d'école et dirigeant d'un autre syndicat de l'éducation, le SGEN-CFDT, voit une influence néfaste des médias sociaux dans l'augmentation du nombre d'élèves musulmans contestant la laïcité à l'école.

Son expérience en classe dans les Quartiers Nord de Marseille - des banlieues souvent délabrées avec des appartements abritant principalement des familles d'origine nord-africaine - lui a également appris l'importance de montrer aux élèves que les écoles ne s'en prennent pas à eux parce qu'ils sont musulmans.

Compatibilité

À la mosquée des Cèdres de Marseille, située à proximité des cités, Salah Bariki explique que les jeunes sont confrontés à ce sentiment de rejet de la part de la France.

"Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, qu'on regarde la Tour Eiffel au lieu de la Mecque ?", plaisante Salah Bariki. Neuf jeunes femmes sur dix dans le quartier sont désormais voilées, "pour des raisons d'identité plus que de religion".

Pour éviter un cercle vicieux, il faudrait parler davantage - et non moins - de religion à l'école, estime Haïm Bendao, rabbin d'une synagogue conservatrice située dans un quartier voisin.

"Pour établir la paix, c'est un effort quotidien. Il est extrêmement important de parler dans les écoles", déclare M. Bendao, qui a fréquenté à la fois Ibn Khaldoun et l'école catholique située en face, Saint-Joseph, qui accueille également de nombreux élèves musulmans.

Plusieurs familles de l'école Ibn Khaldoun ont déclaré l'avoir choisie parce qu'elle peut soutenir les deux identités au lieu d'exacerber les doutes trop publics sur la compatibilité entre le fait d'être musulman et le fait d'être français.

"Quand j'entends le débat sur la compatibilité, c'est là que j'éteins la télé. La peur a envahi le monde", confie Nancy Chihane, présidente de l'association des parents d'élèves d'Ibn Khaldoun.

Obligations religieuses

Lors d'une récente récréation de printemps où se mêlaient des filles portant le hijab, d'autres les cheveux au vent et des garçons, une lycéenne portant le foulard a déclaré que le transfert à Ibn Khaldoun signifiait à la fois liberté et communauté.

"Ici, nous nous comprenons tous, nous ne sommes pas marginalisés", déclare Asmaa Abdelah, 17 ans. Nouali Yacine, son professeur d'histoire et de géographie, est né en Algérie - qui était sous domination coloniale française jusqu'à ce qu'elle obtienne son indépendance en 1962 après une lutte violente - et a grandi en France depuis l'âge de 7 mois.

"Nous faisons partie des citoyens. Ce n'est pas nous qui posons la question, c'est eux qui nous la posent", explique Yacine. Le directeur fondateur de l'école, Mohsen Ngazou, est tout aussi catégorique sur le respect des obligations religieuses et éducatives.

Il se souvient d'avoir un jour "fait une scène" lorsqu'il a vu une élève porter une abaya par-dessus un pyjama - le code de l'étudiant interdit ce dernier ainsi que les shorts et les décolletés révélateurs. "Je lui ai dit qu'elle n'était pas prête pour les cours", a déclaré M. Ngazou. "L'abaya ne rend pas une femme religieuse. L'important est de se sentir bien dans sa peau".