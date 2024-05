Kenya : les apiculteurs alertent sur la surutilisation des pesticides

En cette Journée mondiale de l'abeille, les apiculteurs kényans tirent la sonnette d’alarme sur le danger des tendances actuelles de l’écosystème.

L'utilisation effrénée de pesticides toxiques dans les pratiques agricoles, destinée à protéger les cultures, est en train de décimer par inadvertance les populations d'abeilles.

Ces dernières étant des pollinisateurs essentiels, ce déclin représente un risque important pour la sécurité alimentaire et la stabilité des écosystèmes.

Le miel constitue une source de revenus alternative et fiable pour les agriculteurs locaux.

"Lorsque d'autres agriculteurs continuent de pulvériser des pesticides sur leurs fermes, ils tuent les abeilles. Il vaudrait mieux, en ce qui concerne la pulvérisation, le faire le soir ou la nuit à l'aide d'une torche, de sorte qu'au matin, la puissance du produit chimique soit faible", a déclaréJoshua Kimwele, apiculteur dans le comté de Kitui :.

Le Kenya est confronté à des catastrophes naturelles dont l'intensité et le caractère aléatoire ne cessent de croître.

Mais après la pandémie de Covid-19 qui a engendré des restrictions de circulation puis les invasions de criquets pèlerins, l’espoir est en vue.

Le gouvernement du comté travaille sur un programme de restauration pour les agriculteurs.

"Les criquets ont mangé toutes les récoltes, toutes les plantes et tous les arbustes. Cela a entraîné l'effondrement des colonies d'abeilles et les agriculteurs ont subi des pertes. Les ruches se sont retrouvées sans abeilles et les agriculteurs ont subi de très lourdes pertes. En tant que comté, nous travaillons donc à la restauration de cette gloire perdue. Nous veillons à ce que nos agriculteurs retrouvent leur niveau d'antan.", a expliqué leDr Stephen Mbaya, fonctionnaire du gouvernement du comté de Kitui.

En état de siège, l’apiculture kényane fait face à plusieurs défis dont l'empoisonnement par les pesticides et la déforestation, des nuisibles et des maladies. Certains constituent de nouvelles problématiques pour les apiculteurs africains qui ne connaissaient pas les acariens Varroa et les petits coléoptères dans les ruches.

"Nous avons des coléoptères des ruches de petite et de grande taille qui n'étaient pas connus auparavant, ce qui représente un défi et nous n'avons pas de solution précise pour le moment. Je crois savoir que de nombreuses recherches sont en cours, et nous espérons donc disposer très bientôt de moyens de gestion. Vient ensuite l'acarien Varroa. L'acarien Varroa est également nouveau dans notre région, bien qu'il ne soit pas très répandu, nous sommes inquiets.", a indiqué Timothy Wambua, expert en production animale, comté de Kitui.

Des représentants du gouvernement leur ont réservé à un groupe local d’apiculteurs un programme de distribution de ruches Langstroth, ainsi qu'une formation et des outils modernes d'apiculture.