Congo : pour se défendre, des femmes apprennent le hapkido

Le Hapkido est un art martial coréen qui fonde sa pratique sur une connaissance métabolique poussée du corps humain. Introduit au Congo, il a cinq ans, il est aussitôt devenu le secret-défense de la gente féminine dans ce pays. Un centre de formation à Pointe-Noire.

« Bien qu’il y ait plusieurs arts martiaux, il y a le Hapkido qui vient s’ajouter. Mais toujours il y a des spécificités. Voilà pourquoi tous ceux qui ont vu la pratique de l’Hapkido s’y intéressent ». Déclare, Armel MATANZALA, formateur.

L'enjeu sécuritaire est énorme, avec la montée en puissance de la criminalité dans la mégapole congolaise et les filles sont des cibles privilégiées des gangs appelés ici "les bébés noirs" auteurs de viols et crimes de sang.

« Je pratique le Hapkido tout d’abord pour savoir me défendre, surtout avec les situations qui se passent aujourd’hui, les attaques des bébés noirs et parce que les filles sont devenues des cibles faciles ». Déclare, Séphora ZEFO, apprenante.

« C’est parce que j’ai été plusieurs fois victime de harcèlement verbal ou physique auprès des hommes. Et surtout, je ne savais pas comment me défendre face à ces personnes-là. Et aujourd’hui, je peux dire que l’Hapkido m’a beaucoup aidée, parce que je sais au moins comment maîtriser ces personnes qui viennent m’agresser, grâce au self-défense que nous apprenons ». Affirme, Sophia KANGOU, apprenante.

Et le Hapkido peut parfois s'avérer très utiles pour une femme comme Sophia.

« Une fois, j’ai été victime d’un harcèlement à l’arrêt de bus. J’étais de passage et un monsieur qui était là. Je ne sais pas s’il me faisait la cour. Mais je n’ai pas prêté attention à ce qu’il voulait. Et donc il m’a tenu la main, il m’a attrapée très fort. Et du coup, j’étais obligée de me défendre. C’est-à-dire, je lui ai fait une posture de défense qui m’a permis de détacher sa main. Et je suis partie. Et il s’est posé la question : ‘‘c’est une fille, mais comment elle a fait’’. Bien sûr, je suis une fille, mais je sais me défendre face à ce genre de personne ». Ajoute, Sophia.

Qui osera se frotter à ces filles s’y piquera désormais, forcément. Un agresseur averti en vaudra deux.