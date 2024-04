Ouganda : appel à la pression internationale contre la loi anti-LGBT

Les militants ougandais des droits des homosexuels ont demandé à la communauté internationale de faire davantage pression sur le gouvernement ougandais pour qu'il abroge une loi anti-homosexuelle que la Cour constitutionnelle du pays a refusé d'annuler mercredi.

Le militant Frank Mugisha a déclaré que l'arrêt de mardi était "erroné et déplorable".

"Cette décision devrait entraîner des restrictions supplémentaires au financement des donateurs pour l'Ouganda - aucun donateur ne devrait financer la haine anti-LGBTQ+ et les violations des droits de l'homme", a déclaré M. Mugisha.

La Cour a confirmé une loi qui prévoit la peine de mort pour "homosexualité aggravée" et jusqu'à 14 ans de prison pour un suspect reconnu coupable de "tentative d'homosexualité aggravée". Le délit de "tentative d'homosexualité" est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Le président Yoweri Museveni a signé la loi contre l'homosexualité en mai de l'année dernière. Cette loi est soutenue par de nombreuses personnes dans ce pays d'Afrique de l'Est, mais elle est largement condamnée par les groupes de défense des droits de l'homme et d'autres personnes à l'étranger.

Le tribunal a ordonné que les membres de la communauté LGBT ne fassent pas l'objet de discrimination lorsqu'ils cherchent à obtenir des médicaments, mais le secrétaire d'État américain Antony Blinken a qualifié mardi cette concession de "petit pas insuffisant vers la sauvegarde des droits de l'homme".

"Les autres dispositions de l'AHA font peser de graves menaces sur le peuple ougandais, en particulier sur les LGBTQI+ et leurs alliés, compromettent la santé publique, restreignent l'espace civique, portent atteinte à la réputation internationale de l'Ouganda et nuisent aux efforts déployés pour accroître les investissements étrangers", a-t-il déclaré.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré jeudi que la décision de la Cour "est profondément décevante, met en péril les droits de l'homme et compromet la prospérité économique de tous les Ougandais".

M. Sullivan a indiqué que l'administration du président Joe Biden " continue d'évaluer les implications de l'AHA sur tous les aspects de l'engagement des États-Unis avec le gouvernement ougandais et a pris des mesures importantes jusqu'à présent ", notamment des sanctions et des restrictions en matière de visas à l'encontre de responsables ougandais, ainsi qu'une réduction du soutien au gouvernement. "Les États-Unis continueront à demander des comptes aux personnes et aux entités qui commettent des violations des droits de l'homme en Ouganda, à la fois unilatéralement et avec des partenaires du monde entier."

Nicholas Opiyo, un défenseur ougandais des droits de l'homme qui était l'un des requérants dans cette affaire, a exprimé sa déception.

"Bien que nous respections la Cour, nous sommes en désaccord total avec ses conclusions et la base sur laquelle elle s'est appuyée. Nous nous sommes adressés à la Cour en espérant qu'elle appliquerait la loi pour défendre les droits de l'homme et qu'elle ne s'appuierait pas sur les sentiments du public et sur de vagues arguments liés aux valeurs culturelles", a déclaré M. Opiyo.

L'homosexualité était déjà illégale en Ouganda en vertu d'une loi datant de l'époque coloniale qui criminalisait l'activité sexuelle "contre l'ordre de la nature". Cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.