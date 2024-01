Ouganda : gravement poignardé, un activiste LGBT dans un état critique

Un célèbre activiste des droits des homosexuels en Ouganda a été poignardé par des inconnus mercredi, et la police a déclaré qu'il était hospitalisé dans un état critique.

Une vidéo publiée sur la plateforme de médias sociaux X montre Steven Kabuye allongé sur le sol, se tordant de douleur, avec une longue et profonde coupure au bras droit et un couteau planté dans son ventre.

Le porte-parole de la police, Patrick Onyango, a déclaré que des habitants avaient trouvé Steven Kabuye après l'attaque et que l'activiste était dans un état critique. L'un des deux agresseurs arrivés à moto a tenté de poignarder Kabuye dans le cou, a indiqué M. Onyango.

"Il (Kabuye) a réussi à protéger son cou avec son bras droit, ce qui lui a valu un coup de couteau à la main. Bien qu'il ait tenté de s'enfuir, les assaillants l'ont poursuivi et l'ont poignardé dans l'estomac", a déclaré M. Onyango.

Hans Senfuma, militant ougandais des droits des homosexuels, a déclaré dans un autre message sur X que les agresseurs voulaient tuer Kabuye. "Steven affirme que les intentions de ces deux hommes étaient de le tuer au lieu de le voler et il affirme également qu'il semble qu'ils le suivent depuis plusieurs jours", a écrit Senfuma.

Des militants ougandais ont exprimé la crainte qu'une nouvelle loi sur l'homosexualité, promulguée en mai dernier, ne multiplie les attaques contre la communauté gay.

L'homosexualité est depuis longtemps illégale en Ouganda, en vertu d'une loi datant de l'époque coloniale qui criminalise l'activité sexuelle "contre l'ordre de la nature" et prévoit une peine d'emprisonnement à vie en cas de condamnation. La nouvelle loi a ajouté de nouvelles infractions et de nouvelles peines.

M. Kabuye avait publié sur X un message dans lequel il se dit profondément préoccupé par les conséquences de la loi antihomosexualité 2023 de l'Ouganda.

"Cette loi viole les droits humains fondamentaux et crée un dangereux précédent de discrimination et de persécution à l'encontre de la communauté LGBTQ+. Soyons solidaires et luttons contre le sectarisme et la haine", a-t-il déclaré.

La nouvelle loi prévoit la peine de mort pour "homosexualité aggravée", définie comme des relations sexuelles avec des personnes infectées par le VIH ou avec des mineurs et d'autres catégories de personnes vulnérables. La "tentative d'homosexualité aggravée" est passible d'une peine maximale de 14 ans.

En outre, une peine de 20 ans d'emprisonnement est prévue pour la "promotion" des relations entre personnes du même sexe, une catégorie très large qui concerne tout le monde, des journalistes aux activistes et militants des droits de l'homme.