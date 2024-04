La série "Diarra from Detroit" fait une entrée remarquée sur BET+

La semaine dernière, la série "Diarra from Detroit" a fait ses débuts sur le service de streaming BET+ avec un accueil chaleureux du public, annonçant déjà un succès prometteur.

Portée par Diarra Kilpatrick, qui endosse le rôle principal et agit également en tant que productrice et scénariste, cette série comique offre un cocktail riche en rebondissements. Mêlant habilement la crise du quart de siècle, les triangles amoureux et les relations amicales complexes, "Diarra from Detroit" promet une expérience captivante pour les spectateurs.

Interrogée sur l'inspiration derrière la série, Diarra Kilpatrick explique : "Pour écrire ce scénario, je me suis inspirée du genre policier car je trouve que ça impose une certaine dynamique qui retient les spectateurs jusqu'au bout. Et je souhaitais aussi trouver un moyen d'entrer dans une histoire de détective mais adaptée à notre temps. J'aime la série 'Murder, She Wrote', alors je voulais faire quelque chose dans le même style tout en rendant le personnage un peu plus positif en matière de sexualité et audacieux et en incorporant dans son univers des personnages plus dangereux. J'adore les séries polars comme 'Only Murders'. Mais dans Diarra From Detroit je tenais à ce que les méchants soient conscients de leur rôle."

La série suit les aventures de Diarra, une femme récemment divorcée qui retourne vivre chez sa mère à Detroit. Après un premier rendez-vous prometteur avec un homme, celui-ci disparaît mystérieusement, incitant Diarra à se lancer dans une enquête pour le retrouver.

"Je suis fascinée par le phénomène du ghosting, c'est-à-dire, interrompre une relation sans explication car je n'ai jamais eu à subir cela contrairement à plusieurs de mes amis. Et elles en parlent avec tant de facilité. Elles disent des phrases du genre 'je parlais à ce gars, et puis il a disparu. Et puis, je parlais à cet autre gars, et puis c'est moi qui ai coupé contact. Ghoster est un acte si banalisé et j'ai l'impression que cela en dit long sur notre société, nous ne communiquons plus entre nous", commente Kilpatrick sur le développement de son personnage et l'élément d'investigation qui en découle.

La première saison de "Diarra from Detroit" est disponible sur BET+, et Kilpatrick évoque déjà la possibilité d'une deuxième saison à l'avenir, suscitant l'enthousiasme des fans et la curiosité pour les aventures futures de Diarra.