Afrique du Sud : un capitaine de bateau porté disparu

Les autorités sud-africaines à la recherche d'un capitaine de bateau disparu s'inquiètent de la possibilité d'un acte criminel après avoir découvert son bateau brûlé et abandonné sur une plage du Mozambique voisin, sans aucun signe de lui ou de l'inconnu qui l'avait engagé.

L'Institut national de sauvetage en mer a tiré la sonnette d'alarme au sujet du capitaine John Matambu et de son passager après qu'ils ne soient pas revenus à Sodwana Bay, sur la côte nord-est de l'Afrique du Sud, samedi soir, alors qu'ils étaient partis tôt le matin.

L'épave calcinée du speed boat de Matambu, le Magnum Too, a été découverte dimanche par un avion de recherche dans la région de Dobela au Mozambique, à quelque 170 km de la côte. "Les deux hommes sont toujours portés disparus dans des circonstances inconnues", a déclaré l'Institut national de sauvetage en mer.

Le cousin de Matambu a déclaré aux médias locaux qu'un bidon d'essence et une trousse médicale avaient été retrouvés près du bateau. L'Institut national de sauvetage en mer a déclaré que certaines circonstances "semblent indiquer qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel".

L'homme qui a engagé Matambu pour l'emmener sur le bateau de 6,4 m a apparemment donné de fausses coordonnées, a déclaré Craig Lambinon, porte-parole de la NSRI. La réservation avait été faite pour un homme, sa femme et un enfant, mais seul l'homme est monté à bord du bateau, a précisé M. Lambinon.

"Nous espérons qu'il s'agit d'un malentendu et qu'il n'y a pas eu d'acte criminel, mais à ce stade, toutes les possibilités sont examinées", a déclaré M. Lambinon à la chaîne nationale SABC. "Le fait que le bateau ait été retrouvé de l'autre côté de la frontière est évidemment la difficulté actuelle."

La NSRI a reçu un rapport indiquant que le bateau avait été repéré à 22 h samedi soir, se dirigeant vers le nord en direction des eaux mozambicaines. Il s'agit de la dernière observation avant que sa coque carbonisée ne soit découverte le lendemain.

L'agence de contrôle des frontières maritimes de la police et l'unité de recherche et de sauvetage de la police participent également aux recherches. Les autorités ont décrit M. Matambu comme un capitaine de bateau bien connu, expérimenté et respecté à Sodwana Bay.