Haïti : le Kenya veut toujours diriger la mission de l'ONU, selon Ruto

Le président kenyan William Ruto a déclaré mercredi que son pays continuerait à diriger une force de police multinationale soutenue par l'ONU pour aider à réprimer la violence des gangs en Haïti, une fois qu'un conseil présidentiel de transition aura été formé dans ce pays des Caraïbes.

M. Ruto a déclaré dans un message sur X que le secrétaire d'État américain Antony Blinken l'avait informé des derniers développements en Haïti et qu'il avait assuré M. Blinken de l'engagement du Kenya à déployer une force de police en Haïti.

"J'ai assuré au secrétaire Blinken que le Kenya prendrait la direction de la mission de soutien à la sécurité des Nations unies en Haïti afin de rétablir la paix et la sécurité", a déclaré M. Ruto.

Le secrétaire principal aux Affaires étrangères du Kenya, Korir Sing'oei, a déclaré mardi que le Kenya avait suspendu le déploiement de 1 000 de ses officiers de police jusqu'à ce qu'une administration claire soit en place en Haïti. Cette annonce est intervenue après que le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a déclaré qu'il démissionnerait une fois qu'un conseil présidentiel aurait été mis en place.

Le Kenya avait accepté en octobre dernier de diriger une force de police internationale autorisée par l'ONU en Haïti, mais la plus haute juridiction du pays a jugé cette décision inconstitutionnelle en janvier, notamment en raison de l'absence d'accords réciproques sur de tels déploiements entre les deux pays.

M. Ruto a déclaré que lui et M. Henry avaient assisté à la signature des accords réciproques entre le Kenya et Haïti le 1er mars, ouvrant la voie au déploiement.

Selon ce plan, la police multinationale soutenue par l'ONU et dirigée par des officiers kenyans devait aider à réprimer la violence des gangs qui sévit depuis longtemps en Haïti. Mais la violence s'est fortement intensifiée depuis le 29 février, avec des tireurs brûlant des postes de police, fermant les principaux aéroports internationaux et faisant une descente dans les deux plus grandes prisons du pays, libérant plus de 4 000 détenus.

Des dizaines de personnes ont été tuées et plus de 15 000 sont sans abri après avoir fui les quartiers dévastés par les gangs. La nourriture et l'eau se raréfient et le principal port de la capitale, Port-au-Prince, reste fermé, bloquant des dizaines de conteneurs contenant des produits de première nécessité.

De retour d'un voyage au Kenya où il s'était rendu pour sauver les plans de déploiement du pays africain, M. Henry a été exclu de son propre pays et est resté à Porto Rico depuis la semaine dernière.