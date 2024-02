Zimbabwe : un touriste australien porté disparu depuis plus de 9 jours

Un touriste australien porté disparu à la fin de la semaine dernière au Zimbabwe, près des chutes Victoria, avait déjà disparu depuis près d'une semaine, selon les dernières informations publiées lundi par les responsables du parc national.

Le touriste de 67 ans, dont le nom n'a pas été divulgué, a été porté disparu vendredi dans la région proche du parc national des chutes Victoria au Zimbabwe, et les autorités ont déclaré à l'époque qu'une recherche avec des chiens renifleurs était en cours.

Le porte-parole de l'Autorité de gestion des parcs nationaux et de la faune sauvage du Zimbabwe, Tinashe Farawo, a déclaré lundi que le touriste disparu était de sexe masculin et que la dernière fois qu'il avait donné de ses nouvelles, c'était le 17 février.

Le touriste, qui voyageait seul, séjournait dans un hôtel de luxe situé à environ 3 kilomètres du parc de la forêt tropicale. Le 17 février, il a dit à la direction de l'hôtel qu'il se rendait dans le parc, a déclaré M. Farawo.

Cependant, l'homme n'a pas été vu entrant dans le parc sur les images de vidéosurveillance visionnées ultérieurement, et il ne figurait pas non plus parmi les personnes enregistrées comme entrant dans le parc, comme c'est normalement le cas pour des raisons de responsabilité et de sécurité, a déclaré M. Farawo.

"Nous avons revu les images, les registres physiques à l'entrée des chutes n'ont aucune trace de son entrée et notre équipe de recherche a vérifié la forêt tropicale. Il n'y a aucune trace de lui", a déclaré M. Farawo. "Nous examinons d'autres pistes, car il semble qu'il ne soit jamais entré dans la forêt tropicale", a-t-il ajouté.

De tels incidents sont rares aux chutes Victoria, une destination qui attire des milliers de touristes du monde entier pour son majestueux rideau d'eau qui dégringole sur plus de 108 mètres depuis le puissant fleuve Zambèze jusqu'à une gorge en contrebas, projetant un brouillard visible à des kilomètres à la ronde.

L'agence des parcs a déployé une équipe composée de policiers et de gardes forestiers, de chiens renifleurs, de traqueurs professionnels au sol et de drones pour retrouver le touriste australien vendredi, a déclaré M. Farawo.

Quelques cas ont été enregistrés dans d'autres parcs. Un touriste allemand porté disparu en octobre dernier dans le parc national de Matusadona, qui regorge d'animaux sauvages dans le nord du Zimbabwe, a été retrouvé vivant et en bonne santé trois jours plus tard.