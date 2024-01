Zimbabwe : l'opposant Job Sikhala libéré après 19 mois de prison

L’activiste zimbabwéen Job Sikhala va sortir de prison après 19 mois passés derrière les barreaux, a annoncé mardi son avocat Harrison Nkomo.

Job Sikhala a été reconnu coupable d'incitation à la violence publique et condamné la semaine dernière à deux ans de prison avec sursis. Il était poursuivi dans cette affaire avec un député de l'opposition, Godfrey Sithole.

Tous deux étaient accusés d’avoir incité des membres de l’opposition à venger la mort d’une militante, Moreblessing Ali, portée disparue pendant trois semaines, dont le corps mutilé avait été retrouvé dans un puits. On reprochait également à l'activiste d’avoir transporté des militants aux obsèques de la jeune femme.

Après plus d'un an et demi de détention dans une prison de haute sécurité de la capitale Harare, Job Sikhala devrait être libéré ce mercredi.

"C'est désormais un homme libre. C'est la seule affaire qui le maintenait derrière les barreaux, il va donc sortir de prison", a déclaré son avocat devant la presse à la sortie de l'audience au tribunal d'Harare.

Job Sikhala est un député et une figure du principal parti d’opposition, la Coalition des citoyens pour le changement au Zimbabwe. Il a été arrêté plus d’une soixantaine de fois en 20 ans.

À l'annonce de sa libération, des dizaines de soutiens ont chanté et levé le poing en signe de victoire sur les marches du tribunal.