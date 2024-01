Mer Rouge : l'UE divisée sur l'opération américaine Prosperity Guardian

L’opération Prosperity Guardian, lancée par les Etats-Unis en décembre, pour protéger le trafic marchand en mer Rouge contre les attaques des Houthis, ne rencontre pas l'adhésion de certains pays européens.

Si l'Espagne a clairement refusé de se joindre à l'opération militaire, plusieurs autres pays, agissent dans l'anonymat à divers degrés.

Les pays de l’UE ne veulent pas être à la merci des forces militaires américaines. La Grande-Bretagne et les États-Unis sont les seuls pays qui se sont unis dans cette opération. Tous les autres pays ont leur propre position. La décision actuelle du gouvernement espagnol est qu’il ne veut pas trop s’impliquer. L’UE est composée de 27 États membres qui ont des systèmes politiques et des stratégies diplomatiques différents, explique Eugenio Lopez, économiste espagnol.

Selon des estimations, la crise en mer Rouge pourrait entraîner des pertes allant jusqu’à 140 milliards de dollars dans les échanges commerciaux entre l’Espagne et l’Asie. Pour cet économiste espagnol, les frappes américaines et britanniques ont exacerbé le conflit et perturbé davantage le commerce maritime mondial en faisant grimper les coûts.

Le plus gros problème, c'est l’escalade du conflit, tous les navires voyageant de l’Asie vers l’Europe ne peuvent plus entrer en mer Rouge par le canal de Suez. Maintenant, ils doivent faire tout le chemin vers le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, puis faire un virage vers le nord. Cela signifie un double temps et un double coût, ce qui finira par nous affecter ajoute-t-il.

L'année dernière, l'Union européenne avait envisagé d'étendre son opération navale Atalante, axée sur la protection du trafic maritime au large de la Somalie. Mais ce projet avait avorté. Les pays de l'UE envisagent de nouveau d’intervenir en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, avec l'envoi d'une force navale européenne. pour aider à protéger les contres les attaques de rebelles Houthis du Yémen.