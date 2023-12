Ouganda : la Cour constitutionnelle examine la loi anti-LGBT

Une cour constitutionnelle ougandaise a commencé lundi à examiner la première contestation d'une loi draconienne anti-homosexuelle qui a suscité des critiques de la part des Nations Unies et conduit à des restrictions de visa aux États-Unis pour les représentants du gouvernement.

Ce pays d'Afrique de l'Est a adopté en mai l'une des lois les plus sévères au monde contre l'homosexualité, suscitant un tollé parmi les défenseurs des droits de l'homme et les puissances occidentales, dont le président américain Joe Biden. menaçant de réduire l’aide et les investissements à Kampala.

Mais le gouvernement du président Yoweri Museveni a adopté un ton de défi, accusant l'Occident de tenter de faire pression sur l'Afrique pour qu'elle accepte l'homosexualité.

"Nous avons convenu de procéder à des observations écrites plutôt qu'à des observations orales", a déclaré lundi Nicholas Opiyo, l'avocat représentant les pétitionnaires, au tribunal de Kampala.

"La Cour rendra son jugement avec préavis", a déclaré le juge en chef adjoint de l'Ouganda, Richard Buteera, qui dirige le panel de cinq juges de la Cour constitutionnelle, lors de l'audience de lundi.

Parmi les pétitionnaires réclamant l'abrogation de la loi figurent plusieurs militants des droits de l'homme, deux professeurs de droit de l'université Makerere de Kampala et deux législateurs du parti National Resistance Movement de Museveni.

Aucune date n'a été fixée pour le jugement.

Washington a imposé ce mois-ci des interdictions de visa à des responsables anonymes jugés responsables de « porter atteinte au processus démocratique » en Ouganda et de violations des droits de l'homme, y compris ceux de la communauté LGBTQ.

Les États-Unis ont également annoncé leur intention de retirer le pays de l’accord commercial AGOA (African Growth and Opportunity Act) à partir de janvier 2024.