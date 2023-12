L'Egypte lance son satellite MisrSat-2 depuis la Chine

L'Agence spatiale égyptienne (EGSA) a annoncé le succès du lancement de son satellite MisrSat 2 depuis la Chine.

Le MisrSat 2 va contribuer aux objectifs de développement durable de l'Égypte en utilisant la technologie spatiale pour améliorer des secteurs vitaux tels que l'identification des sources d'eau de surface ou l'étude de l'impact du changement climatique sur l'environnement.

Sherif Sedky, directeur de l'Agence spatiale égyptienne, explique les enjeux de cette coopération entre l'Egypte et la Chine :

"Grâce à ce satellite, nous pourrons surveiller le développement urbain, déterminer les variations du niveau d'eau dans les rivières, ce qui est très important pour nous, surveiller l'agriculture, déterminer la répartition des cultures dans le pays, ce qui signifie que nous pourrons construire des estimations à partir des images, afin de pouvoir intervenir sur le territoire national et régional."

L'agence spatiale a souligné que ce projet va non seulement soutenir l'économie égyptienne, mais également consolider le rôle pionnier du pays en proposant des programmes de formation visant à qualifier du personnel spécialisé en Afrique et au Moyen-Orient, tout en fournissant des données spatiales.

"La résolution de ce satellite est très élevée par rapport à celle des précédents satellites civils dont nous disposons et permettra également de desservir l'Afrique. Ainsi, avec une résolution à 2 mètres, nous pourrons servir un plus grand nombre d'intérêts pour les différentes entités gouvernementales et pour les différents utilisateurs d'images satellite", ajoute Sherif Sedky.

Fondée en 2018, l'Agence spatiale égyptienne s’est fixée pour objectif la construction, mais aussi le lancement de satellites, depuis le territoire égyptien.