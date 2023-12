Ouganda : l'alphabétisation d'enfants défavorisés [Inspire Africa]

Dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa, l'animateur Jerry Fisayo-Bambi revient avec des histoires fascinantes d'innovation et d'impact positif en provenance du Cameroun, de l'Ouganda et de la Tunisie.

La guitare Tchoufack fabriquée au Cameroun

Le Cameroun peut s'enorgueillir de compter plusieurs guitaristes de renommée mondiale qui jouent un mélange unique de musique africaine traditionnelle et de styles contemporains. Clovis Tchoufack voulait être l'un d'entre eux. Mais c'est plutôt dans la fabrication de guitares qu'il a réussi à se faire un nom. Aujourd'hui, Tchoufack aide également les jeunes de Douala à apprendre à jouer de la guitare.

Des tricycles solaires électriques à Tunis

La Tunisie s'étant fixé pour objectif de réduire la pollution et ses émissions de gaz à effet de serre de 46%, de nouvelles solutions de mobilité font leur apparition dans les rues de Tunis.

Certaines d'entre elles sont des véhicules électriques à énergie solaire fabriqués par une start-up germano-tunisienne, Bako Motors. Boubakar Siala, fondateur de la startup de mobilité verte, et son équipe d'ingénieurs ont conçu un moteur capable de parcourir environ 17 500 km par an en exploitant l'énergie propre du soleil.

Ouganda : l'alphabétisation de jeunes enfants défavorisés

L'Ougandaise Mago Hasfa est la fondatrice de "Read to Learn", une association à but non lucratif qui se consacre à l'alphabétisation précoce des enfants. Innovatrice sociale et auteur de livres pour enfants, le travail de Mago au cours des six dernières années est aujourd'hui reconnu au niveau international. Cette année, elle a été sélectionnée pour la bourse Mandela Washington afin de suivre une formation universitaire et de leadership aux États-Unis.

Par ailleurs, SOMA, l'application multilingue de Hasfa destinée à améliorer l'alphabétisation des enfants réfugiés en Ouganda, lui a valu le prix "Beyond the Limits" au Nigeria. Hasfa explique que cette expérience lui apporte de la joie et l'encourage dans son travail, qui vise à donner à davantage "d'enfants défavorisés un accès à des livres pertinents, à du matériel de lecture diversifié et à un environnement qui leur donne la possibilité de lire et de tomber amoureux des livres".