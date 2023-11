Congo : 31 morts dans une bousculade lors d'un recrutement de l'armée

Au moins 31 personnes piétinées à mort dans une bousculade, mardi à Brazzaville, au Congo.

Répondant à un recrutement militaires, de nombreux jeunes ont forcé l'entrée du stade Michel d'Ornano de la capitale congolaise.

"Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu’il suit : nombre de décès 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d’identification. "Une enquête administrative mixte, police, force armée congolaise a été ouverte. Elle devra determiner les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours." Déclare Thierry Moungalla, Ministre congolais de la Communication et des Médias.

L'appel sous le drapeau, lancé pour 1. 500 postes à pourvoir, a très vite tourné au drame lorsqu'une foule immense s'est portée volontaire.

Les responsables de la sécurité du stade n'ont pu contenir la pression de ces jeunes à la recherche d'un emploi.

Un premier de 37 morts à tout de suite été revu à la baisse jusqu'à 31. Les réseaux sociaux font écho de l'horreur, et les blessés sont pris en charge au CHU de Brazzaville.

"C’est juste la foule, la foule qui s’est empressée devant le portail, et puis les gens étaient tellement nombreux qu’on ne pouvait pas tous rentrer et puis les autres sont tombés, et puis les autres marchaient sur les autres, c’est ce qui a causé l’accident." A fait savoir Chris, victime de la bousculade.

La République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville n'est pas à sa première catastrophe du genre. Pour rappel, en 2011, sept personnes avaient été tuées lors d'un festival de musique et 150 autres piétinées à mort en 1994, dans une église essayant d'éviter une tempête dans la capitale congolaise.

Le Congo-Brazzaville n'a pas la réputation démographique de son grand voisin, la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un petit pays pauvre d'environ cinq millions d'habitants, malgré ses importantes réserves de pétrole et de gaz.

Le chômage concerne environ 42 % de la jeunesse, selon la Banque Mondiale.